Legendarni Anglež o Benjaminu Šešku: Vidite, kako so bili vsi veseli zanj!

V Sloveniji vlada po novem dvojna Šeškomanija. Benjamin že vrsto let krasi naslovnice največjih športnih medijev na svetu in navdušuje z odmevnimi predstavami med nogometno elito, v zadnjih dneh pa je teniško pravljico v Avstraliji spisal njegov mlajši rojak Žiga Šeško . Čeprav prihajata iz soseščine, eden iz Radeč, drugi pa Hrastnika, nista sorodnika. Vsaj bližnja. Sta pa konec prejšnjega tedna oba sijala od sreče in podoživljala ene izmed najlepših trenutkov kariere. Benjamin je odločil zmagovalca na razburljivem srečanju proti Fulhamu (3:2) in poskrbel za norišnico na Old Traffordu, Žiga pa je osvojil OP Avstralije v mladinski konkurenci. O Benjaminu je veliko lepega povedal legendarni zvezdnik Uniteda Rio Ferdinand. Izpostavil je zlasti njegovo delovno etiko.

Zmagoviti niz Manchester Uniteda pod taktirko Michaela Carricka se nadaljuje, zdaj je dolg že tri tekme, novopečeni strateg rdečih vragov pa ne menja zmagovitega konja. Benjamin Šeško prihaja v igro kot joker s klopi. Proti Fulhamu je to vlogo imenitno upravičil. Kmalu po vstopu v igro je zadel vratnico, Unitedu pa je zmanjkalo le nekaj centimetrov od vodstva s 3:0. Nato so gostje iz Londona spektakularno izenačili na 2:2, zadnja beseda na srečanju pa je vendarle pripadla mlademu Slovencu.

Ko je zadel, je bil v šoku

V sodnikovem podaljšku je že na 12. asistenco kapetana Bruna Fernandesa v tej sezoni dosegel zmagoviti gol, njegov peti v tej sezoni v angleškem prvenstvu. Poskrbel je za delirij navijačev na Old Traffordu. Postal je junak Manchester Uniteda, v trenutku se je marsikaj spremenilo, mediji so bili polni hvalospevov o mladem Slovencu.

"Bilo je čustveno, neverjetno. S posebnim zadovoljstvom sem pomagal ekipi, navijačem in klubu ter popeljal United do zmage. Vedno je lepo pomagati klubu in doseči zadetek," je po najlepšem trenutku, odkar se je lani poleti iz Leipziga preselil v Manchester in oblekel dres rdečih vragov, dejal Benjamin Šeško.

Odkar nosi dres Uniteda, je dosegel šest zadetkov. Pet v angleškem prvenstvu, enega v pokalu FA. Foto: Reuters

Ko je zadel v polno, so tribune polnega Old Trafforda norele od sreče. "Bilo je neverjetno bučno. Ko sem zadel, sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Bil sem v šoku. Kakšen trenutek! Izjemen trenutek za doseči zadetek," je 22-letni slovenski napadalec na vprašanje otoških novinarjev, kam na lestvici pomembnosti bi v njegovi karieri postavil ta zadetek, odgovoril: "Zelo visoko. Še zlasti zaradi tega, kar se v Premier League dogaja vse veliko hitreje kot pa v Nemčiji," komaj čaka na naslednji izziv.

Na vsak trening pride že dosti prej

Mlademu Slovencu so navdušeni soigralci po zadetku prihiteli v objem. Foto: Reuters Zadetek proti Fulhamu bi lahko predstavljal prelomnico v njegovi karieri. Ko je zatresel mrežo Londončanov, so mu soigralci presrečno skočili v objem. V slačilnici Uniteda je priljubljen. Zelo se trudi, marljivo dela na treningih, vselej je deloven, a tudi nasmejan. Tega, da je njegova delovna etika na vzorni ravni, se je privabil že v mladih letih v Sloveniji, nato pa s tem nadaljeval še v Avstriji in Nemčiji.

Čeprav je po menjavi trenerja nepričakovano izpadel iz začetne enajsterice Uniteda, ga to v zadnjih tednih ni potrlo. Ohranil je delovne navade, s katerimi vsakodnevno navdušuje soigralce, nogometni bogovi so mu morali vrniti v obliki tako pomembnega zadetka. "Njegov odnos do dela je prvovrsten. Vsak dan pride na trening že dosti prej, pripravljen je opravljati dodatne naloge tudi po treningu, da dočaka tekme v čim boljši pripravljenosti. Na vsakem treningu da vse od sebe," je legendarni branilec Uniteda in treh levov Rio Ferdinand v podkastu pohvalil pristop in trud mladega Slovenca.

Soigralci prepoznali Šeškov trud

Benjamin Šeško proslavlja zadetke z nebeškimi skoki. Foto: Reuters "Zato pa vidite, kako so se soigralci na rezervni klopi in na igrišču odzvali na njegov zadetek. Zelo so bili veseli zanj. Takšen odziv dobiš le, če si všeč soigralcem. Če si dober fant in se zelo trudiš ter trdo delaš. Takšnim želijo soigralci veliko sreče. Benjaminu želijo, da se dobro odreže," se je tudi sam, saj mu United veliko pomeni v življenju, zelo razveselil Šeškovega zadetka. Da pa bi lahko Posavec še bolje zaigral v prihodnosti, bi po mnenju Ferdinanda potreboval le še nekaj. Več samozavesti.

"Ima vse vrline, ki bi jih moral imeti napadalec s številko devet. Je igralec, ki ustreza načelom modernega nogometa. Je velik, močan, pravi atlet. Je agilen, ima dober udarec. Potrebuje le še samozavest, potem pa bo dosegel še več zadetkov," je dejal Rio.

O tem, kako so soigralci sprejeli Šeška in mu privoščili zadetek, je več povedal njegov trener Michael Carrick. "To je bil veličasten trenutek. Vsi, ki smo bili v slačilnici, smo bili tako zadovoljni. Sprejem, na katerega je naletel, ko je po tekmi prišel v slačilnico, pove vse," je izpostavil trdo delo Šeška na treningih, kjer je deloval zelo nevaren za vrata.

Michael Carrick je popeljal United do tretje zaporedne zmage, s katero vztraja na visokem četrtem mestu. Foto: Reuters

"Ben je velik talent, ima veliko pozitivnih stvari. To je bil ogromen gol. Da odločil zmagovalca pred navijači na Stretford Endu je nekaj, o čemer sanjaš. Ben si je to zaslužil," je prepričan strateg rdečih vragov.

BBC ga je uvrstil v tedenski izbor

Šeško je mrežo Fulhama zatresel v četrti minuti sodnikovega podaljška. Tako pozno se na Otoku ni še nikoli vpisal med strelce. Foto: Reuters O tem, kako zelo je odmeval na Otoku zadetek Šeška za zmago Uniteda s 3:2, dokazuje tudi vsakotedenski izbor BBC. Ta je izbral fotografije iz sveta športa, ki so zaznamovale prejšnji teden. Izmed nogometnih zgodb sta bila omenjena le še vratar Benfice Anatolij Turbin po epskem zadetku, ko je v izdihljajih srečanja z glavo popeljal Lizbončane do zmage nad madridskim Realom in napredovanja med najboljših 24 v ligi prvakov.

Omenjen je tudi evrogol nogometaša Interja Federica Dimarca proti Borussii Dortmund, na strani pa je izpostavljen tudi Benjamin Šeško. Angleži so izbrali njegovo najbolj prepoznavno fotografijo, nebeški skok, ko je po izjemnem odrivu proslavljal zadetek za zmago proti Fulhamu.

Odkar je United zapustil portugalski strateg Ruben Amorim, je Šeško na štirih tekmah dosegel že štiri zadetke. Nov izziv ga čaka že v soboto, ko se bo doma pomeril s Tottenhamom. Nameril se bo proti tekmecu, katerega ni ohranil v najbolj prijetnem spominu, saj si je na lanskoletnem gostovanju v Londonu poškodoval koleno in moral za nekaj časa pozabiti na igranje tekem. Tako za klub kot tudi reprezentanco.

Benjamin Šeško nima prijetnih spominov na jesensko gostovanje pri Tottenhamu. Foto: Guliverimage

Ker pa po vsakem dežju posije sonce, je tudi Šeško po zahtevni vrnitvi dočakal svojih pet minut. Proti Fulhamu je dosegel zadetek, ki so mu ga privoščili vsi v rdečem taboru, najbolj pa soigralci, saj dobro vedo, kako marljivo in disciplinirano se loteva vsakega treninga. Morda v soboto za nagrado še prvič pod vodstvom Michaela Carricka zaigral od prve minute ...