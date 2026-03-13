Podjetje NGEN je izvedlo prvo skupinsko aktivacijo baterijskih hranilnikov uporabnikov in pokazalo, kako lahko gospodinjstva aktivno sodelujejo pri stabilnosti energetskega sistema. Preverili smo, kako takšne aktivacije potekajo ter kaj prinašajo uporabnikom in energetskemu omrežju.

Sončne elektrarne v zadnjih letih hitro pridobivajo pomen in postajajo vse pomembnejši vir električne energije. Vedno več gospodinjstev in podjetij se odloča za lastno proizvodnjo elektrike, kar prinaša številne prednosti, od nižjih stroškov do večje energetske neodvisnosti. Hkrati pa takšen razvoj prinaša tudi nov izziv: kako zagotoviti stabilnost električnega omrežja v času, ko je proizvodnja energije vse bolj razpršena in odvisna od vremena.

Foto: Shutterstock

Prav zato postaja ključno pametno upravljanje energije. Pomemben korak v tej smeri je nedavno naredilo podjetje NGEN, ki je uspešno izvedlo prvo skupinsko aktivacijo baterijskih hranilnikov svojih uporabnikov.

Zakaj sončne elektrarne prinašajo nov izziv za omrežje?

Električna energija iz sončnih elektrarn nastaja takrat, ko sije sonce, pogosto v času, ko poraba ni najvišja. Ob zelo sončnih dneh se lahko zgodi, da proizvodnja preseže trenutno porabo, kar povzroča dodatne obremenitve za elektroenergetsko omrežje.

Takšne situacije postajajo z rastjo števila sončnih elektrarn vse pogostejše. Energetski sistem zato potrebuje več fleksibilnosti v obliki sposobnosti, da se proizvodnja, shranjevanje in poraba električne energije hitro prilagodijo trenutnim razmeram.

Foto: Jan Lukanović

Pri tem imajo pomembno vlogo baterijski hranilniki energije. Ti omogočajo shranjevanje električne energije v času, ko je proizvodnje veliko, ter njeno uporabo, ko jo sistem potrebuje.

Pomemben mejnik: NGEN s prvo skupinsko aktivacijo baterij

Podjetje NGEN je v ponedeljek, 23. februarja 2026, naredilo pomemben korak v tej smeri. Ob 11. uri so prvič uspešno izvedli skupinsko aktivacijo večjega števila baterijskih hranilnikov pri različnih uporabnikih.

To pomeni, da so na daljavo istočasno upravljali več naprav in tako pomagali stabilizirati električno omrežje. V praksi je šlo za prilagoditev delovanja baterij v trenutku, ko je bilo v sistemu preveč energije, zato je bilo treba zmanjšati oddajo v omrežje oziroma povečati porabo.

Takšno usklajeno delovanje baterij različnih uporabnikov predstavlja pomemben korak k bolj pametnemu in prilagodljivemu energetskemu sistemu. Hkrati gre za primer, ko lahko tudi gospodinjstva s svojimi napravami aktivno prispevajo k stabilnosti oskrbe z električno energijo.

Foto: Ana Kovač

Ko gospodinjstva postanejo del energetskega sistema

Tradicionalno so bila gospodinjstva predvsem porabniki električne energije, danes pa se njihova vloga hitro spreminja. Z lastnimi sončnimi elektrarnami in baterijami lahko postanejo aktivni del energetskega sistema.

Ko so takšne naprave povezane in pametno upravljane, kar svojim odjemalcem omogoča v energetsko prihodnost usmerjeno podjetje NGEN, lahko skupaj delujejo kot velik, razpršen energetski vir. V določenih trenutkih lahko energijo shranjujejo, drugič jo oddajajo v omrežje ali prilagajajo svojo porabo.

Takšen pristop omogoča boljše izkoriščanje obnovljivih virov energije in povečuje stabilnost elektroenergetskega sistema.

Kaj to pomeni za uporabnike?

Za uporabnike, ki sodelujejo v takšnih sistemih, je pomembno predvsem to, da aktivacije ne prinašajo dodatnih stroškov.

Foto: Ana Kovač

Delovanje baterij poteka izključno znotraj tehničnih omejitev naprave, tako glede kapacitete kot moči polnjenja in praznjenja. To pomeni, da aktivacije ne vplivajo negativno na življenjsko dobo baterije.

Uporabniki pa bodo dolgoročno, za svojo pripravljenost na sodelovanje prejeli tudi ustrezne nagrade oziroma kompenzacijo, ki so jo v preteklih letih že prejemali kot del pogodbenega sistema ugodnosti, ki jih ponuja podjetje NGEN.

Zakaj bodo takšne rešitve v prihodnje vse pomembnejše

Energetski sistem v Evropi in Sloveniji se hitro spreminja. Delež obnovljivih virov energije narašča, proizvodnja pa postaja vse bolj razpršena. To pomeni, da bodo sistemi za pametno upravljanje energije igrali vedno večjo vlogo.

Baterijski hranilniki, povezani v pametne energetske sisteme, kot je pametno omrežje SG Connect podjetja NGEN, omogočajo učinkovito uravnavanje proizvodnje in porabe. Tako lahko pomagajo preprečevati preobremenitve omrežja, zmanjšujejo izgube energije ter omogočajo bolj stabilno delovanje celotnega sistema.

Foto: Jan Lukanović

Prva skupinska aktivacija baterijskih hranilnikov, ki jo je izvedel NGEN, zato predstavlja pomemben korak k energetiki prihodnosti. Takšni, kjer so tehnologija, obnovljivi viri in uporabniki povezani v pameten in prilagodljiv energetski sistem.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike paketov NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa?

Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta: