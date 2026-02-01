Benjamin Šeško po drami postal veliki junak Manchester Uniteda

V 24. krogu angleškega prvenstva je Manchester United na domačem terenu s 3:2 ugnal Fulham, veliki junak rdečih vragov pa je postal Benjamin Šeško. Slovenec je v igro vstopil šele v 74. minuti, Fulham se je nato vrnil po zaostanku z 0:2, Šeško pa je v 94. minuti mojstrsko zadel za veliko zmago s 3:2 in v ekstazo spravil Old Trafford. Manchester City kasneje čaka gostovanje pri Tottenhamu. V soboto je Leeds brez poškodovanega Jake Bijola gostil prvi Arsenal in klonil z 0:4. Chelsea je po zaostanku z 0:2 na koncu s 3:2 ugnal West Ham, do preobrata pa je prišel tudi Liverpool, ki je proti Newcastlu zaostajal z 0:1, na koncu pa zmagal s 4:1.

Nedelja, 1. februar:

Nedelja je za slovenske ljubitelje nogometa ponudila najbolj zanimivo srečanje, ko sta se na Old Traffordu udarila Manchester United in Fulham. Benjamin Šeško je pod taktirko Michaela Carricka sicer srečanje znova odprl na klopi, čeprav zaradi poškodbe ni bilo Patricka Dorguja, v igro pa vstopil v 74. minuti, ko je United vodil že z 2:0. Proti Cityju je ostal na klopi, proti Arsenalu pa vstopil v igro v zaključku srečanja. Tokrat se je izkazal za pravi as iz rokava, saj je v 94. minuti s svojim petim zadetkom v premierligaški sezoni in natančnim strelom iz obrata poskrbel za velike tri točke rdečih vragov. Že pred tem je slovenski napadalec v 75. minuti takoj po prihodu v igro ob poskusu z glavo zadel vratnico.

Foto: Reuters

United je prišel do tretje zaporedne zmage, ki so jo pri rdečih nazadnje proslavljali oktobra 2025.

Rdeči vragi so sicer pred dramo povedli v 16. minuti, ko je sodnik sprva piskal enajstmetrovko za United po padcu Matheusa Cunhe, a odločitev naknadno in pravilno spremenil v prosti strel na robu kazenskega prostora na desni strani. Po tem je Bruno Fernandes podal pred gol in vpisal svojo 11. podajo v sezoni, Casemiro pa z glavo dosegel gol za 1:0 v 19. minuti. Brazilec je bil nato podajalec pri drugem Unitedovem zadetku, ki ga je v 56. minuti z močnim strelom malce z desne strani v bližnji zgornji kot dosegel Cunha.

Strel Šeška za zmago. Foto: Reuters

Raul Jimenez je nato v zaključku Fulhamu priigral najstrožjo kazen in jo tudi unovčil s strelom v zgornji kot za 1:2 v 85. minuti. Na 2:2 je v 91. minuti izenačil Kevin z izvrstnim udarcem v zgornji kot z roba kazenskega prostora, toda nato je na sceno stopil Šeško in poskrbel, da so tri točke ostale v Manchestru.

V nedeljo bosta nastopila tudi najbližja zasledovalca Arsenala. Manchester City bo gostoval v Londonu pri Tottenhamu, kjer se trese stolček danskemu strategu Thomasu Franku.

Aston Villa pa je morala z 0:1 priznati premoč Brentfordu, čeprav je slednji od 42. minute igral z igralcem manj. A ob koncu prvega polčasa je do zmage prišel po zaslugi gola Danga Ouattaraja.

Leeds nemočen proti Arsenalu

Arsenal je proti Leedsu brez Jake Bijola povedel po golu Martina Zubimendija v 27. minuti. Potem ko so se nogometaši Leedsa še rešili po kotu, ki velja za največje orožje topničarjev, je v nadaljevanju akcije podajo Nonija Maduekeja izkoristil španski reprezentant in zadel z glavo. Tudi drugi gol je 11 minut kasneje padel po kotu, a je ob njem na bližnji vratnici slabo posredoval vratar domačih Karl Darlow. Rešitve za Leeds v nadaljevanju ni bilo, Arsenal je bil v drugem delu boljši, tretji zadetek pa je bil v 69. minuti delo Viktorja Gyökeresa. V 86. minuti je z lepim zadetkom končni izid postavil Gabriel Jesus.

Bijol je zaradi poškodbe stegenske mišice že nekaj časa na stranskem tiru. Kdaj bi se Korošec lahko vrnil? Njegov trener Daniel Farke je namignil, da bi se to lahko zgodilo 10. februarja, ko bo na drugi strani klubski svetovni prvak Chelsea. Do takrat čaka Leeds še tekma z Nottinghamom.

Chelsea je premagal West Ham. Foto: Reuters

Londonski Chelsea je v obračunu proti mestnemu tekmecu West Hamu hodil po robu in po prvem polčasu zaostajal z 0:2, potem ko sta za goste zadela Jarrod Bowen in Crysencio Summerville. Gostitelji so v drugi polovici tekmo postavili na glavo, na 2:2 sta izenačila Joao Pedro in Marc Cucurella, zmagoviti gol pa je v drugi minuti sodnikovega podaljška zabil Enzo Fernandez.

Zaostajal je tudi Liverpool proti Newcastlu, ki ga je v vodstvo na Anfieldu v 36. minuti popeljal Anthony Gordon. A veselje Srak ni trajalo dolgo, za preobrat in zmago Liverpoola s 4:1 so zadeli dvakrat Hugo Ekitike (41., 43.) ter po enkrat Florian Wirtz (67.) in Ibrahima Konate (90.+3).

Liverpool je zmagal na Anfieldu. Foto: Reuters

Angleško prvenstvo, 24. krog:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Ponedeljek, 2. februar:

Lestvica