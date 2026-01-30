Krilni napadalec Evertona Jack Grealish bo zaradi zloma stopala izpustil preostanek sezone. To močno ogroža tudi njegove upe na uvrstitev na svetovno prvenstvo. V ekipo Liverpoola, mestnega rivala Evertona, se je po odsotnosti zaradi družinskih razlogov vrnil francoski branilec Ibrahima Konate. Kandidiral bo že za sobotno tekmo z Newcastlom.

Jack Grealish, ki je posojen iz Manchester Cityja, bo najverjetneje moral pod kirurški nož, potem ko je utrpel zlom na tekmi Evertona proti Aston Villi (1:0) 18. januarja.

"Menimo, da bo verjetno potreboval operacijo, vendar to še ni povsem potrjeno, kar ga verjetno izključuje iz igre do konca sezone," je danes novinarjem povedal trener Evertona David Moyes.

"To je res razočaranje za igralca, za klub in za vse nas tukaj. Je tako pomemben del ekipe, je velika osebnost in velika pridobitev za nas. Zato ga bomo zelo pogrešali," je dodal trener.

Tridesetletni Grealish je nazadnje za angleško reprezentanco nastopil proti Finski oktobra 2024, a je zaradi dobrih predstav postal znova zanimiv za angleško reprezentanco.

Selektor treh levov Thomas Tuchel se je z njim pogovarjal po zmagi Evertona nad Manchester Unitedom novembra. Vendar pa zdaj verjetno ne bo pravočasno pripravljen na turnir, ki bo od 11. junija dalje potekal v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Konate zaradi očetovi smrti izpustil tri tekme

Ibrahima Konate bo v soboto kandidiral za dvoboj proti Newcastlu. Foto: Reuters Francoski branilec Ibrahima Konate, ki je bil zaradi družinskih razlogov več kot teden dni odsoten, bo na voljo nogometni ekipi Liverpool za sobotno tekmo premier lige proti Newcastlu, je na tiskovni konferenci sporočil trener Liverpoola Arne Slot.

Trener pa bo brez bočnega branilca Joeja Gomeza in dveh desnih bočnih branilcev, Conorja Bradleyja, čigar sezona je že končana, in Jeremieja Frimponga po poškodbi mišice proti Qarabagu (6:0) v sredo.

Konate je zaradi očetove smrti izpustil tri tekme, vključno z dvema lige prvakov. Gomez ga je nadomestil, preden se je poškodoval na začetku sobotnega poraza v premier ligi proti Bournemouthu z 2:3.

"Ibou bo danes treniral z nami, v soboto pa bo v ekipi," je Slot povedal o francoskem centralnem branilcu.