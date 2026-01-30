Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
30. 1. 2026,
14.13

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ibrahima Konate Jack Grealish Liverpool Everton Premier League angleško prvenstvo

Petek, 30. 1. 2026, 14.13

57 minut

Smola za zvezdnika Evertona

Grealish že končal sezono, Konate se vrača

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jack Grealish | Jack Grealish je odigral svoje v tej sezoni na Otoku. | Foto Reuters

Jack Grealish je odigral svoje v tej sezoni na Otoku.

Foto: Reuters

Krilni napadalec Evertona Jack Grealish bo zaradi zloma stopala izpustil preostanek sezone. To močno ogroža tudi njegove upe na uvrstitev na svetovno prvenstvo. V ekipo Liverpoola, mestnega rivala Evertona, se je po odsotnosti zaradi družinskih razlogov vrnil francoski branilec Ibrahima Konate. Kandidiral bo že za sobotno tekmo z Newcastlom.

Jack Grealish, ki je posojen iz Manchester Cityja, bo najverjetneje moral pod kirurški nož, potem ko je utrpel zlom na tekmi Evertona proti Aston Villi (1:0) 18. januarja.

"Menimo, da bo verjetno potreboval operacijo, vendar to še ni povsem potrjeno, kar ga verjetno izključuje iz igre do konca sezone," je danes novinarjem povedal trener Evertona David Moyes.

"To je res razočaranje za igralca, za klub in za vse nas tukaj. Je tako pomemben del ekipe, je velika osebnost in velika pridobitev za nas. Zato ga bomo zelo pogrešali," je dodal trener.

Tridesetletni Grealish je nazadnje za angleško reprezentanco nastopil proti Finski oktobra 2024, a je zaradi dobrih predstav postal znova zanimiv za angleško reprezentanco.

Selektor treh levov Thomas Tuchel se je z njim pogovarjal po zmagi Evertona nad Manchester Unitedom novembra. Vendar pa zdaj verjetno ne bo pravočasno pripravljen na turnir, ki bo od 11. junija dalje potekal v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Konate zaradi očetovi smrti izpustil tri tekme

Ibrahima Konate bo v soboto kandidiral za dvoboj proti Newcastlu. | Foto: Reuters Ibrahima Konate bo v soboto kandidiral za dvoboj proti Newcastlu. Foto: Reuters Francoski branilec Ibrahima Konate, ki je bil zaradi družinskih razlogov več kot teden dni odsoten, bo na voljo nogometni ekipi Liverpool za sobotno tekmo premier lige proti Newcastlu, je na tiskovni konferenci sporočil trener Liverpoola Arne Slot.

Trener pa bo brez bočnega branilca Joeja Gomeza in dveh desnih bočnih branilcev, Conorja Bradleyja, čigar sezona je že končana, in Jeremieja Frimponga po poškodbi mišice proti Qarabagu (6:0) v sredo.

Konate je zaradi očetove smrti izpustil tri tekme, vključno z dvema lige prvakov. Gomez ga je nadomestil, preden se je poškodoval na začetku sobotnega poraza v premier ligi proti Bournemouthu z 2:3.

"Ibou bo danes treniral z nami, v soboto pa bo v ekipi," je Slot povedal o francoskem centralnem branilcu.

Benjamin Šeško
Sportal Udarec za United, pestro dogajanje na angleški nogometni tržnici

Ibrahima Konate Jack Grealish Liverpool Everton Premier League angleško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.