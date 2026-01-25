Neverjeten podvig Uniteda! Rdeči vragi s Šeškom šokirali Arsenal.

Derbi 23. kroga angleškega prvenstva med Arsenalom in Manchester Unitedom je postregel z velikim veseljem gostov. Rdeči vragi, za katere je Benjamin Šeško zaigral od 81. minute, so presenetili vodilni klub angleškega prvenstva in lige prvakov ter ga premagali s 3:2. Zmagoviti gol je v 87. minuti prispeval Matheus Cunha. Manchester City in Aston Villa sta izkoristila spodrsljaj topničarjev in zaostanek za Arsenalom znižala na -4. United zaseda imenitno četrto mesto, ki pelje v ligo prvakov. Prvak Liverpool je prejel nov udarec, saj je izgubil pri Bournemouthu (2:3), Leeds United pa bo v ponedeljek gostoval pri Evertonu brez poškodovanega Jake Bijola.

Derbi med Arsenalom in Manchester Unitedom je poskrbel za poslastico, po kateri se je prednost topničarjev pred najbližjima zasledovalcema, to sta Manchester City in Aston Villa, skrčila le še na štiri točke.

Gosti so tekmo začeli previdno, terensko premoč so prepustili topničarjem, ki pa posebno nevarni niso bili. V prvi tretjini tekme je imel priložnost le Martin Zubimendi, njegov strel z glavo je vratar gostov Senne Lammens obranil.

Topničarji so povedli po avtogolu Šeškovega soigralca Lisandra Martineza. Strel iz voleja Martina Odegaarda je pred vrati preusmeril Jurrien Timber, žoga pa je v peto zadela gostujočega branilca iz Argentine in končala v mreži. Foto: Reuters

Vseeno se je začelo po notah gostiteljev. Londonski velikan, ki čaka na naslov angleških prvakov že dobri dve desetletji, v tej sezoni pa je tudi najboljši v ligaškem delu lige prvakov, je povedel v 29. minuti, ko je lastno mrežo zatresel Argentinec Lisandro Martinez.

Rdeče vrage je zaostanek prebudil, le osem minut pozneje je Bryan Mbeumo, ki ga je trener Michael Carrick ponovno postavil v središče napada, tako da je Benjamin Šeško podobno kot na derbiju proti Cityju (3:0) ostal na klopi, izenačil na 1:1. Izkoristil je katastrofalno napako v obrambni vrsti gostiteljev. Zubimendi mu je dobesedno poklonil žogo, nato je Kamerunec preigral vratarja Davida Rayo ter poslal žogo na pravo mesto.

Danec Patrick Dorgu je na Emiratesu poskrbel za popoln preobrat. Po Cityju je zatresel še mrežo Arsenala. Foto: Reuters

United je v drugem polčasu poskrbel za popolni preobrat. Danec Patrick Dorgu je v 51. minuti z imenitnim strelom popeljal rdeče vrage v vodstvo z 2:1. Navijači Arsenala so bili vse bolj v skrbeh, v 81. minuti pa je prišel v igro Benjamin Šeško in tako nastopil prvič pod vodstvom Carricka.

Uvodnih minut ne bo pomnil po lepem. Najprej je prejel boleč udarec z žogo v obraz, nato pa je Arsenal v gneči v kazenskem prostoru prek Mikela Merina izenačil na 2:2. Šeško je žogo izbil z območja golove črte, a je bila ta s polnim obsegom že čez črto.

Topničarji so se v 84. minuti veselili izenačenja na 2:2, a je njihovo veselje trajalo le nekaj minut, saj je goste iz Manchestra znova popeljal v vodstvo Brazilec Matheus Cunha. Foto: Reuters

Tako so varovanci Mikela Artete izenačili in se hrabro podali po zmago, a jim je z izjemnim strelom z razdalje kmalu prekrižal načrte Matheus Cunha. United je tako zmagal s 3:2, Arsenal je izgubil šele tretjič v tej sezoni, rdeči vragi pa so se na lestvici dokopali tako želenega četrtega mesta, ki pelje v ligo prvakov. Po Cityju so pod vodstvom Carricka šokirali še Arsenal, ki je še tretjič zapored v domačem prvenstvu ostal brez zmage. Prvič so tudi doživeli poraz na Emiratesu v tej sezoni.

City in Villa sta se približala Arsenalu

Dogajanje v za mnoge najmočnejši nogometni ligi na svetu se je začelo s sobotno matinejo med West Hamom, potencialnim snubcem najboljšega strelca championshipa Žana Vipotnika, in Sunderlandom. Londončani so zmagali s 3:1 in se utrdili na 18. mestu. Če bodo hoteli obstati v ligi, se bodo morali povzdigniti na lestvici vsaj še za eno mesto.

Antoine Semenyo je postavil končni rezultat na srečanju na Etihadu. Foto: Reuters

Ranjeni Manchester City, ki si je po spodrsljaju proti Unitedu (0:3) privoščil še evropski polom na severu Norveške v ligi prvakov, je na Etihadu ugnal najslabšega premierligaša. Wolverhampton je resda zadnji, a je v tej sezoni že mešal štrene favoritom v Manchestru.

Na Old Traffordu je konec leta 2025 prekrižal načrte Šeškovim rdečim vragom. Tokrat ni imel možnosti, City ga je premagal z 2:0. Trener Cityja Pep Guardiola je tokrat na klopi pustil zvezdnike, Erlinga Haalanda, Jeremyja Dokuja in Phila Fodna, je pa zadel z menjavami. Njegovi ekipi, ki sicer v sami igri spet ni blestela, sta že v prvem polčasu zagotovila Omar Marmuš v šesti in nova okrepitev Antoine Semenyo v sodnikovem dodatku.

Ollie Watkins je postavil končni rezultat v korist Aston Ville na St. James Parku. Foto: Reuters

Nogometaši Aston Ville so v nedeljo vsaj delno popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga, ko jih je domači poraz proti Evertonu stal drugega mesta. Tokrat so v gosteh z 2:0 premagali Newcastle, s tem pa so se po točkah spet izenačili z drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je v soboto z 2:0 ugnal Wolverhampton. Villo je v 19. minuti v vodstvo popeljal Emiliano Buendia, v 88. minuti pa je uspeh potrdil Ollie Watkins.

Chelsea je izkoristil priložnost, ki ji ga je s sobotnim porazom v Bournemouthu ponudil Liverpool. Premagal je Crystal Palace s 3:1, s tem pa se prebil pred Liverpool na četrto mesto. Pomembne točke v boju za obstanek je osvojil Nottingham Forest, v gosteh je z 2:0 premagal Brentford.

Bournemouth spravil v slabo voljo Liverpool

Liverpool je v boju za uvrstitev, ki zagotavlja nastop v ligi prvakov, dobil nov udarec. Na gostovanju pri Bournemouthu je izgubil z 2:3. Najprej je do sodnikovega dodatka prvega dela izgubljal z 0:2, nato je v 80. minuti prišel do izenačenja, zanj pa so bile usodne dodatne minute drugega polčasa, v peti minuti sodnikovega dodatka je goste razžalostil gol Amina Adlija. Liverpool je s tem izpadel iz kroga najboljših štirih klubov na Otoku.

Reprezentant Maroka Amine Adli je zatresel mrežo Liverpoola v peti minuti sodnikovega podaljška in poskrbel za delirij navijačev Bournemoutha. Foto: Reuters

V prvenstvu v nasprotju z ligo prvakov se še naprej muči Tottenham. Tokrat ni zmogel premagati predzadnjega Burnleyja, izid je bil 2:2. Je pa na koncu lahko zadovoljen s točko, Cristian Romero mu jo je priboril z golom v 90. minuti.

V zadnjih minutah, natančneje v drugi minuti sodnikovega dodatka, si je zmago zagotovil tudi Fulham. Proti Brightonu je končni izid 2:1 postavil Harry Wilson.

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica