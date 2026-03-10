Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Slabe novice za Trumpa. Tega ni nihče pričakoval.

Donald in Melania Trump | Številni Trumpovi privrženci so prepričani, da so ZDA precej bogatejše od Evrope. Zdaj pa se je pojavil izračun bogastva, ki to postavlja na glavo. | Foto Guliverimage

Številni Trumpovi privrženci so prepričani, da so ZDA precej bogatejše od Evrope. Zdaj pa se je pojavil izračun bogastva, ki to postavlja na glavo.

Foto: Guliverimage

Zlasti privrženci gibanja MAGA, ki so najbolj goreči sledilci Donalda Trumpa, so prepričani, da so evropske države v primerjavi z ZDA zelo revne. V ZDA so celo skovali izraz europoor oziroma evrorevež. Zadnje dneve pa so številni Američani doživeli hladno prho. Pojavil se je izračun, ki je pokazal, da velika večina Američanov v primerjavi z Evropejci sploh ni tako bogata, čeprav delajo več kot Evropejci.

Na družbenem omrežju X zadnje dneve dviga prah izračun nacionalnega dohodka na prebivalca posameznih evropskih držav in ameriških zveznih držav. Posebnost izračuna je, da odšteje nacionalni dohodek na prebivalca zgornjih petih odstotkov najpremožnejših (torej upošteva samo preostalih 95 odstotkov) in upošteva tudi, koliko prebivalci delajo za svoj dohodek.

Socialistični izračun?

Avtor izračuna je zgodovinar Seth Ackerman, ki je tudi urednik ameriškega socialističnega spletnega medija Jacobin. Spodbuda za njegov izračun je bila izjava, ki jo pripisujejo ameriškemu veleposlaniku v EU (trenutno je to Andrew Pazder), da je Evropa revna kot ameriška zvezna država Misisipi, Nemčija pa revna kot ameriška zvezna država Zahodna Virginija.

Melania in Donald Trump
Na vrhu sta Švica in Nizozemska

Ackerman je pri svojem izračunu upošteval nacionalni dohodek na prebivalca, pri čemer je, kot je že omenjeno, odštel pet odstotkov najpremožnejših. Ta izračun je pokazal, da je po tem merilu med ameriškimi zveznimi državami najvišje uvrščena ameriška zvezna država Maryland, in sicer na tretjem mestu. Na prvih dveh mestih sta Švica in Nizozemska.

Marylandu sledita zvezni državi Massachusetts in New Jersey, nato pa evropski državi Švedska in Danska. Skandinavskima državama sledijo Virginija, Kolorado in Kalifornija. Takoj za Kalifornijo, domovino Silicijeve doline in Hollywooda, je naša severna soseda Avstrija.

Kalifornijci delajo več od Švedov, a so kljub temu revnejši?

Ackermanov izračun tudi upošteva, koliko ur morajo prebivalci posameznih evropskih držav in ameriških zveznih držav v povprečju delati. Tako so po njegovem izračunu prebivalci Massachusettsa za sedem odstotkov revnejši od Nizozemcev, vendar delajo 19 odstotkov več ur. Kalifornijci so za šest odstotkov revnejši od Švedov, vendar delajo 21 odstotkov več ur.

Belgijci so za šest odstotkov bogatejši od Newyorčanov (mišljeni so prebivalci zvezne države New York), vendar delajo 24 odstotkov manj ur. Francozi so za dva odstotka bogatejši od Floridčanov, vendar delajo 27 odstotkov manj.

Bruto nacionalni dohodek (BND) je skupni domači in tuji dohodek, ki ga ustvarijo rezidenti države, izračunan kot bruto domači proizvod (BDP) plus neto dohodki iz tujine (plače, premoženje, davki). Meri dejansko gospodarsko moč državljanov, ne le proizvodnje znotraj meja. Nacionalni dohodek dobimo, če od BND odštejemo porabo stalnega kapitala oziroma amortizacijo. Ta predstavlja zmanjšanje vrednosti stalnih sredstev (strojev, zgradb) zaradi obrabe ali zastaranja v procesu proizvodnje.
