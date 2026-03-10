Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Putin zaradi strahu pred katastrofo odredil evakuacijo iz iranske jedrske elektrarne

V elektrarni ostaja približno 639 Rusov.

V elektrarni ostaja približno 639 Rusov. 

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil evakuacijo ruskih državljanov iz jedrske elektrarne Bušer v Iranu zaradi varnostnih pomislekov in možnosti jedrske katastrofe. "Putin osebno sodeluje pri reševanju varnostnih vprašanj ruskih državljanov, zaposlenih v jedrski elektrarni Bušer," je izjavil Aleksej Lihačov, vodja ruske državne korporacije za jedrsko energijo.

Putin je odredil evakuacijo Rusov, potem ko je Aleksej Lihačov, vodja ruske državne korporacije za jedrsko energijo, opozoril na "katastrofo". V jedrski elektrarni Bušer trenutno poteka obsežen rusko-iranski projekt gradnje dveh novih jedrskih reaktorjev. Na gradbišču dela več sto ruskih inženirjev in tehnikov, vendar so dela začasno prekinili, ker so v bližini elektrarne odjeknile eksplozije.

Kljub evakuaciji bodo nekateri ruski strokovnjaki ostali v elektrarni, še poroča Mirror. Odgovorni so za vzdrževanje kritične opreme in dokončanje del, ki jih ni mogoče preprosto prekiniti, ne da bi pri tem ogrozili varnost elektrarne.

Rosatom, rusko državno podjetje, ki se ukvarja z jedrsko energijo, bo "kmalu" poskusil z drugo evakuacijo svojih državljanov, pri čemer bodo v ospredju "družinski člani in nekaj osebja", je še dejal Lihačov.

Dokončani reaktor na lokaciji deluje z 72 tonami jedrskega goriva, na lokaciji pa je tudi 210 ton izrabljenega goriva.

"Za delavce je sredi napetih razmer na lokaciji nevarno," je dodal in povedal, da se eksplozije slišijo le nekaj kilometrov od varnostnega obroča jedrske elektrarne.

Foto: Guliverimage

