Satelitski posnetki razkrivajo, kaj počne Iran

Medtem ko ZDA nadaljujejo s kopičenjem vojaške moči na Bližnjem vzhodu, je Iran sprejel ukrepe, s katerimi kaže pripravljenost na vojno, vključno z utrjevanjem svojih jedrskih lokacij in obnovo obratov za proizvodnjo raket, poroča CNN.

Ameriški predsednik Donald Trump Iranu že nekaj časa grozi z vojaškim posredovanjem, če državi ne bosta sklenili dogovora o iranskem jedrskem in raketnem programu. Postavil je ultimat in Iranu dal 15 dni časa za sklenitev dogovora, v nasprotnem primeru bodo, kot je dejal ameriški predsednik, "to obžalovali". V petek je v odgovoru na novinarsko vprašanje izjavil, da razmišlja o izvedbi omejenega napada na Iran.

Napetosti torej naraščajo, ZDA pa še naprej nadaljujejo s kopičenjem vojaške moči na Bližnjem vzhodu. V regiji je bojna skupina letalonosilke ameriške mornarice Abraham Lincoln, na poti pa je tudi letalonosilka Gerald Ford.

V ameriških letalskih oporiščih v Sredozemlju je trenutno več skupin letal boeing KC-135 ttratotanker, ki jih ameriške letalske sile uporabljajo za dovajanje goriva v zraku drugim letalom, kot so lovci, bombniki ter transportna in izvidniška letala. Kot smo poročali včeraj, je flota letal boeing KC-135 stratotanker pristala tudi na mednarodnem letališču v Sofiji v Bolgariji.

Tako kot ZDA se pripravlja tudi Iran. V zadnjih mesecih so obnavljali raketne objekte in močno poškodovane letalske baze. V svoje nacionalne varnostne strukture so imenovali vojne veterane in izvajali pomorske vojne vaje v Perzijskem zalivu, poroča CNN.

Junija lani je Izrael izvedel obsežen napad na Iran, v katerem so bili uničeni deli jedrskega programa, močno poškodovani so bili objekti za proizvodnjo raket in ubiti ključni vojaški poveljniki. Analiza satelitskih posnetkov razkriva, da je Iran kljub velikim izgubam v vojni z Izraelom obnovil poškodovane raketne objekte. Satelitski posnetki raketne baze Imam Ali v Horamabadu, ki so nastali 5. januarja letos, kažejo, da so od dvanajstih uničenih objektov trije obnovljeni, eden popravljen, trije pa so trenutno v gradnji. Objekti vsebujejo silose, ki so ključni za izstreljevanje balističnih raket, piše CNN.

Obsežna popravila so bila izvedena tudi na dveh drugih vojaških bazah. Na severozahodni letalski bazi Tabriz, ki je povezana z iranskimi balističnimi raketami srednjega dosega, so bile obnovljene vozne steze in vzletno-pristajalne steze.

V drugi raketni bazi severno od mesta so ponovno odprli vse vhode, ki so bili po bombardiranju Izraela zasuti, v večji meri so obnovili tudi podporno območje, nekateri predori pa so zdaj prehodni, kaže analiza CNN in Sama Laira, raziskovalca v Centru Jamesa Martina za študije neširjenja orožja (CNS).

Iran je prav tako hitro obnovil svoj največji in najnovejši obrat za proizvodnjo raket na trdo gorivo v Shahrudu. "Mislim, da je najpomembnejše mesto Shahrud. Škoda tam je bila zelo hitro popravljena," je dejal Lair. "Med vojno je bila tam v gradnji tudi nova proizvodna linija, ki ni bila poškodovana in zdaj verjetno deluje, kar pomeni, da je proizvodnja motorjev za rakete na trdo gorivo morda zdaj večja kot pred vojno."

Utrjevanje jedrskih objektov

Iran pospešeno utrjuje tudi več svojih jedrskih objektov, pri čemer uporablja beton in velike količine zemlje za zakopavanje ključnih lokacij, kažejo novi satelitski posnetki in analiza Inštituta za znanost in mednarodno varnost (ISIS). Satelitski posnetki, ki so nastali 10. februarja, kažejo, da Iran še naprej utrjuje vhode v predore v podzemnem kompleksu, vklesanem v goro Pickaxe blizu Natanza. Na zahodnem in vzhodnem vhodu je viden svež beton, kar povečuje zaščito, ki bi lahko pomagala zaščititi objekt pred morebitnimi zračnimi napadi, poleg tovornjakov in druge gradbene opreme na lokaciji, poroča CNN.

V jedrskem objektu, znanem kot "Taleghan 2", v vojaškem kompleksu Parchin jugovzhodno od Teherana, satelitski posnetki, objavljeni ta teden, kažejo, da je Iran dokončal betonski sarkofag okoli lokacije in ga zdaj prekriva z zemljo, je sporočil ISIS.

"Objekt bi lahko kmalu postal popolnoma neprepoznaven bunker, ki bi nudil znatno zaščito pred zračnimi napadi," je v objavi na družbenem omrežju X opozoril predsednik inštituta David Albright.

Satellite images show Iran building concrete shields over a sensitive military site, fortifying entrances at a location reportedly bombed by Israel in 2024 near Natanz amid tensions with the US.



Read more: https://t.co/XTuPAmV7CI pic.twitter.com/hGlv7rCEeC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2026

Lanski konflikt z Izraelom je razkril tudi slabosti v iranskih poveljniških strukturah. Kot poroča CNN, je Teheran od takrat okrepil Vrhovni svet za nacionalno varnost in ustanovil nov organ Obrambni svet za upravljanje v času vojne.

Poleg tega je Iran okrepil zatiranje nasprotnikov režima. Spomnimo, da je na množičnih protestih v začetku letošnjega leta v Iranu umrlo več kot 600 protestnikov, neuradno pa naj bi bilo smrtnih žrtev še veliko več.

Iran je začel tudi s pomorskimi vajami v Perzijskem zalivu. Po poročanju tamkajšnjih medijev so za nekaj ur prvič zaprli dele Hormuške ožine zaradi izvajanja pomorskih vaj. Hormuška ožina je kritična točka, ki se nahaja med Perzijskim in Omanskim zalivom, skozi katero gre vsak dan petina dnevne svetovne proizvodnje nafte. Iranski uradniki so že prej grozili z zaprtjem ožine zaradi napetosti z Zahodom, kar bi lahko povzročilo pretrese na svetovnem energetskem trgu.