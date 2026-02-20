Mednarodno letališče v Sofiji, prestolnici Bolgarije, je zasedla flota ameriških letal boeing KC-135 stratotanker, ki jih ameriške letalske sile uporabljajo za dovajanje goriva v zraku drugim letalom, kot so lovci, bombniki ter transportna in izvidniška letala. Se ZDA tako pripravljajo na napad na Iran?

Po navedbah poznavalcev na portalu AirLive (vir) so v Bolgariji pristali stratotankerji, ki so dodeljeni 6. krilu za zračno dolivanje goriva v letalskem oporišču MacDill na Floridi.

Združene države Amerike imajo v letalskih oporiščih in oporiščih v Sredozemlju trenutno še več skupin letal boeing KC-135 ttratotanker. Po podatkih BBC jih je najmanj šest v oporišču Rota na jugu Španije, še sedem pa v postojanki grške mornarice in zveze Nato Souda bay na otoku Kreta.

Zaradi prihoda letal KC-135 v Sofijo se na družbenih omrežjih že pojavljajo ugibanja, ali bo bolgarska prestolnica eno od izhodišč za morebitne prihajajoče ameriške letalske napade na Iran.

Trump grozi Iranu: Če ne bomo kmalu sklenili dogovora, boste to obžalovali

Ameriški predsednik Donald Trump Iranu namreč že nekaj časa grozi z vojaškim posredovanjem, če državi ne bosta sklenili dogovora o iranskem jedrskem in raketnem programu.

Donald Trump od Irana zahteva čimprejšnjo sklenitev dogovora o iranskem raketnem in jedrskem programu. Foto: Reuters

Iran sicer vztraja, da njihov raketni program ne more biti predmet pogajanj, lahko pa se pogovarjajo o jedrskem programu, a predsedniku ZDA to ni dovolj. V pogovoru z novinarji je Iranu v četrtek med vrsticami postavil ultimat – Iran ima od deset do največ petnajst dni časa za sklenitev dogovora z ZDA, v nasprotnem primeru bodo "to obžalovali", je zagrozil ameriški predsednik.

Združene države Amerike na območjih, ki so razmeroma blizu Iranu, sicer že nekaj časa kopičijo svoje sile. V zadnjih dneh so se zgodili večji premiki ameriških letalskih sil, v regiji je tudi bojna skupina letalonosilke ameriške mornarice Abraham Lincoln, na poti pa je tudi letalonosilka Gerald Ford (in njena bojna skupina).