Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da ima Teheran od deset do največ 15 dni časa za dogovor z ZDA, v nasprotnem primeru bo nakazal možnost napada na Iran. ZDA želijo dogovor o jedrskem in raketnem programu, Iran pa vztraja, da se lahko pogovarjajo le o jedrskem programu.

"O tem ne bom govoril. Ali bomo dosegli dogovor ali pa bo to zanje obžalovanja vredno," je v izjavi novinarjem dejal Trump in dodal, da je od deset do 15 dni dovolj časa za sklenitev dogovora, poroča televizija CBS.

Trump se je v času, ko na Bližnjem vzhodu kopiči vojaške sile za morebitni napad na Iran, v četrtek v Washingtonu sestal z več svetovnimi voditelji na ustanovnem zasedanju svojega Odbora za mir v Gazi. "Morda bomo morali narediti korak naprej, morda pa tudi ne. Morda bomo sklenili sporazum. To boste verjetno izvedeli v prihodnjih desetih dneh," je na zasedanju odbora dejal Trump.

Kopičenje vojaških sil

ZDA imajo v regiji že bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln, na poti tja pa je druga bojna skupina okrog letalonosilke Gerald Ford. ZDA so skupaj z Izraelom junija lani napadle iranske jedrske objekte in Trumpova vlada je takrat govorila o popolnem uspehu, vendar pa se pritiski na Iran nadaljujejo.

V torek so se v Ženevi pogajali predstavniki ZDA in Irana, vendar o napredku niso poročali. Iran naj bi podal pisni predlog za rešitev napetosti, vendar ga ZDA do četrtka še niso dobile, poroča televizija ABC.

Po ocenah nekaterih analitikov Trump Irana morda še ne bo tako kmalu napadel, saj ima v torek govor o položaju v državi, ki bi ga vojaška operacija povsem zasenčila. Ameriški mediji prav tako poročajo, da naj bi se državni sekretar Marco Rubio konec februarja sestal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim naj bi govorila o Iranu.

Iran napovedal odločen odgovor na morebitni napad

Iran si ne želi niti napetosti niti vojne, a če bo napaden, bo odgovoril odločno in sorazmerno, je v četrtek v pismu generalnemu sekretarju Združenih narodov (ZN) zapisal iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani. Ob tem je dodal, da bo Iran v primeru napada ameriška oporišča in objekte v regiji obravnaval kot legitimne tarče, poročajo tuje agencije. "Vsi objekti, oporišča in sredstva sovražne sile v regiji bodo predstavljali legitimne tarče" v primeru agresije, je v pismu opozoril iranski veleposlanik.

Teheran si ne želi vojne in je ne bo sprožil, saj je še vedno pripravljen iskati rešitev po diplomatski poti, je v pismu Antoniu Guterresu zagotovil Iravani. V sporu glede iranskega jedrskega programa je mogoče doseči "trajno in uravnoteženo rešitev", je prepričan veleposlanik, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Iravani je Varnostni svet ZN, v katerem imajo ZDA pravico veta, v pismu pozval, naj zagotovi, da bodo ZDA nemudoma nehale "nezakonito groziti" z uporabo sile zoper Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.