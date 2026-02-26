Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
7.26

Osveženo pred

33 minut

Kim Džong Un napovedal širitev jedrskega arzenala

Na. R., STA

Kim Jong Un | Severna Koreja je zaostrila retoriko do Južne Koreje, ki jo je Kim označil za največjo nasprotnico in sovražnico, in zavrnila možnost dialoga z vlado v Seulu. | Foto Reuters

Severna Koreja je zaostrila retoriko do Južne Koreje, ki jo je Kim označil za največjo nasprotnico in sovražnico, in zavrnila možnost dialoga z vlado v Seulu.

Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je danes napovedal širitev jedrskega arzenala države in razvoj novih strateških oborožitvenih sistemov, medtem ko je v severnokorejski prestolnici Pjongjang potekala velika vojaška parada ob koncu strankarskega kongresa, poročanje severnokorejskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je Kim dejal, da ima država trdno voljo za nadaljnjo širitev in krepitev svojih jedrskih sil ter povečanje števila jedrskih bojnih glav in operativnih sredstev.

Napovedal je razvoj močnejših medcelinskih balističnih raket, pa tudi naprednih sistemov, ki vključujejo umetno inteligenco in brezpilotna letala.

Kim je dejal, da je možnost izboljšanja odnosov z ZDA odvisna od pripravljenosti Washingtona, da opusti politiko konfrontacije, in dodal, da v tem primeru "ni razloga, da državi ne bi vzpostavili dobrih odnosov".

Med prvim mandatom ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta se voditelja sestala trikrat, vendar pogajanja niso privedla do sporazuma.

