Kralji v Bostonu, Kopitar lovi rekord

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so se po zmagi v Columbusu (5:4 po podaljšku) preselili v Boston, kjer se bodo ponoči pomerili s tamkajšnjimi Bruinsi. Kralji so trenutno deseta ekipa zahodne konference, na 63 tekmah sezone so zbrali 66 točk. Deveti San Jose ima točko več, osmi Seattle dve. Oba tekmeca Los Angelesa v boju za končnico sta aktivna ponoči.

Anže Kopitar se z LA Kingsi bori za mesto v končnici lige NHL, kamor se uvrsti le najboljših osem ekip iz vsake konference. Kraljem do osmega mesta manjkata dve točki, trenutno so osmi na zahodu Seattle Kraken, ki jih ponoči čaka domač spopad z Nashville Predatorsi, deveti pa San Jose Sharks, ki se bodo v gosteh pomerili z Buffalo Sabresi. Oba tekmeca Kraljev sta do zdaj odigrala manj tekem.

Poslavljajoči se kapetan Kraljev Kopitar pa je v torek zjutraj po slovenskem času zmagi nad Blue Jacketsi prispeval podajo in z njo dosegel svojo 1.305. točko (447 zadetkov in 858 asistenc) v ligi NHL. Da na večni lestvici ujame klubskega rekorderja Marcela Dionna, mu manjkata le še dve točki.

Liga NHL, 10. marec

Lestvice

Preberite še: