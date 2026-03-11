Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
11. 3. 2026,
8.13

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Indian Wells Talia Gibson Arina Sabalenka

Sreda, 11. 3. 2026, 8.13

39 minut

Teniški globus, 11. marec

Sabalenka melje še naprej, Avstralka piše svojo teniško pravljico

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Talia Gibson | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prva igralka sveta Arina Sabalenka je na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu pokazala, zakaj trenutno kraljuje ženskemu tenisu. Belorusinja je v dvoboju dveh nekdanjih zmagovalk turnirjev za grand slam premagala Naomi Osako s 6:2 in 6:4 ter se uvrstila v četrtfinale prestižnega turnirja.Talia Gibson pa nadaljuje svojo pravljico v Indian Wellsu

Po dvoboju je Sabalenka poudarila, da je bila ključna raznolikost v igri. Skušala je spreminjati ritem in s tem Japonko pogosto spravila v težave.

Avstralska kvalifikantka Talia Gibson nadaljuje svojo pravljico v Indian Wellsu. Enaindvajsetletnica je po zmagah nad igralkama iz elitne dvajseterice, Claro Tauson in Ekaterino Aleksandrovo, v osmini finala presenetila še sedmo nosilko Jasmine Paolini in jo premagala s 7:5, 2:6, 6:1.

To je njena prva zmaga nad igralko iz prve deseterice na turneji WTA in prvič se je prebila v četrtfinale tako velikega turnirja. "O, bog, še vedno nisem vsega predelala. Mislim, da sem izjemno ponosna na to, kar sem dosegla v zadnjih dveh tednih. Še vedno sem brez besed, da sem prišla tako daleč."

* ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):
- osmina finala:
Arthur Fils (Fra/30) - Felix Auger-Aliassime (Kan/9) 6:3, 7:6 (9);
Alexander Zverev (Nem/4) - Frances Tiafoe (ZDA/21) 6:3, 6:4;
Learner Tien (ZDA/25) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/18) 4:6, 6:1, 7:6 (4);
Jannik Sinner (Ita/2) - Joao Fonseca (Bra) 7:6 (6), 7:6 (4);

* WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):
- osmina finala:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Naomi Osaka (Jap/16) 6:2, 6:4;
Victoria Mboko (Kan/10) - Amanda Anisimova (ZDA/6) 6:4, 6:1;
Linda Noskova (Češ/14) - Alexandra Eala (Fil/31) 6:2, 6:0;
Talia Gibson (Avs) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:5, 2:6, 6:1.

Preberite še:

Katerina Siniakova
Sportal Nepostavljena Čehinja poskrbela za presenečenje
sabalenka_nole_thumb
Sportal Katera si je upala prekiniti trening, kako je odreagiral Đoković? #video
Novak Đoković
Sportal Poljak ga je presenetil, potem je sledil preobrat Đokovića
Indian Wells Talia Gibson Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.