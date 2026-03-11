Prva igralka sveta Arina Sabalenka je na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu pokazala, zakaj trenutno kraljuje ženskemu tenisu. Belorusinja je v dvoboju dveh nekdanjih zmagovalk turnirjev za grand slam premagala Naomi Osako s 6:2 in 6:4 ter se uvrstila v četrtfinale prestižnega turnirja.Talia Gibson pa nadaljuje svojo pravljico v Indian Wellsu

Po dvoboju je Sabalenka poudarila, da je bila ključna raznolikost v igri. Skušala je spreminjati ritem in s tem Japonko pogosto spravila v težave.

Avstralska kvalifikantka Talia Gibson nadaljuje svojo pravljico v Indian Wellsu. Enaindvajsetletnica je po zmagah nad igralkama iz elitne dvajseterice, Claro Tauson in Ekaterino Aleksandrovo, v osmini finala presenetila še sedmo nosilko Jasmine Paolini in jo premagala s 7:5, 2:6, 6:1.

To je njena prva zmaga nad igralko iz prve deseterice na turneji WTA in prvič se je prebila v četrtfinale tako velikega turnirja. "O, bog, še vedno nisem vsega predelala. Mislim, da sem izjemno ponosna na to, kar sem dosegla v zadnjih dveh tednih. Še vedno sem brez besed, da sem prišla tako daleč."

* ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):

- osmina finala:

Arthur Fils (Fra/30) - Felix Auger-Aliassime (Kan/9) 6:3, 7:6 (9);

Alexander Zverev (Nem/4) - Frances Tiafoe (ZDA/21) 6:3, 6:4;

Learner Tien (ZDA/25) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/18) 4:6, 6:1, 7:6 (4);

Jannik Sinner (Ita/2) - Joao Fonseca (Bra) 7:6 (6), 7:6 (4); * WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):

- osmina finala:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Naomi Osaka (Jap/16) 6:2, 6:4;

Victoria Mboko (Kan/10) - Amanda Anisimova (ZDA/6) 6:4, 6:1;

Linda Noskova (Češ/14) - Alexandra Eala (Fil/31) 6:2, 6:0;

Talia Gibson (Avs) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:5, 2:6, 6:1.

