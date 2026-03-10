Torek, 10. 3. 2026, 6.12
Liga NHL, 9. marec
Kralji serijo gostovanj odprli z zmago v podaljšku
Hokejisti Los Angeles Kings so se po nedeljskem domačem porazu proti Montrealu odpravili na serijo petih gostovanj. Začeli so jo z zmago v podaljšku s 5:4 pri Columbus Blue Jackets. Zmagoviti gol, svoj drugi na tekmi, je dosegel Adrian Kempe. Kapetan Anže Kopitar je k zmagi prispeval asistenco za izenačenje na 3:3. Kralji so s 66 točkami na desetem mestu zahodne konference, točko za zadnji mestom, ki vodi v končnico. Columbus je deveti v vzhodni konferenci, dve točki za osmerico.
Kralje nato na turneji čakajo še postanki v Bostonu (11. marec), v New Yorku pri Islandersih (14. 3.), v New Jerseyju (15. 3.) in še enkrat v New Yorku (17. 3.), takrat pri Rangersih. Naslednjo domačo tekmo bodo odigrali 20. marca, ko bodo gostili Philadelphia Flyerse.