Kralji serijo gostovanj odprli z zmago v podaljšku

Hokejisti Los Angeles Kings so se po nedeljskem domačem porazu proti Montrealu odpravili na serijo petih gostovanj. Začeli so jo z zmago v podaljšku s 5:4 pri Columbus Blue Jackets. Zmagoviti gol, svoj drugi na tekmi, je dosegel Adrian Kempe. Kapetan Anže Kopitar je k zmagi prispeval asistenco za izenačenje na 3:3. Kralji so s 66 točkami na desetem mestu zahodne konference, točko za zadnji mestom, ki vodi v končnico. Columbus je deveti v vzhodni konferenci, dve točki za osmerico.