Kopitarjevi Kralji nujno potrebujejo zmage

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo ponoči v ligi NHL na domačem ledu spopadli z New York Islanders. Kralji so po nizu neprepričljivih predstav zdrsnili na deseto mesto zahodne konference in morajo nujno začeti nizati zmage, če se želijo v poslovilni sezoni kapetana Kopitarja še uvrstiti v končnico. Za osmim mestom, ki še zadnje pelje v "play-off" Kalifornijci trenutno zaostajajo za pet točk.

Newyorški Islandersi so na mini kalifornijski turneji v četrtek zjutraj po slovenskem času kar z 1:5 izgubili pri Anaheim Ducksih, v petek zjutraj (3.30) pa jih čaka še spopad z LA Kings. Ti so v zadnjih petih tekmah zabeležili samo eno zmago, nad Calgary Flamesi (2:0) v nedeljo, klub pa je nato odpustil glavnega trenerja Jima Hillerja in na njegovo mesto postavil D. J. Smitha. Ta je v torek debitiral s porazom proti Coloradu (2:4).

Liga NHL, 5. marec

Lestvice

Preberite še: