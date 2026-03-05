Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
19.08

Osveženo pred

2 uri, 29 minut

New York Islanders Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL

Liga NHL, 5. marec

Kopitarjevi Kralji nujno potrebujejo zmage

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar | Bo Anže Kopitar v svoji zadnji sezoni v ligi NHL sploh zaigral v končnici?

Bo Anže Kopitar v svoji zadnji sezoni v ligi NHL sploh zaigral v končnici?

Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo ponoči v ligi NHL na domačem ledu spopadli z New York Islanders. Kralji so po nizu neprepričljivih predstav zdrsnili na deseto mesto zahodne konference in morajo nujno začeti nizati zmage, če se želijo v poslovilni sezoni kapetana Kopitarja še uvrstiti v končnico. Za osmim mestom, ki še zadnje pelje v "play-off" Kalifornijci trenutno zaostajajo za pet točk.

Vegas Golden Knights
Sportal Vegas in New Jersey po preobratih do zmag

Newyorški Islandersi so na mini kalifornijski turneji v četrtek zjutraj po slovenskem času kar z 1:5 izgubili pri Anaheim Ducksih, v petek zjutraj (3.30) pa jih čaka še spopad z LA Kings. Ti so v zadnjih petih tekmah zabeležili samo eno zmago, nad Calgary Flamesi (2:0) v nedeljo, klub pa je nato odpustil glavnega trenerja Jima Hillerja in na njegovo mesto postavil D. J. Smitha. Ta je v torek debitiral s porazom proti Coloradu (2:4).

Liga NHL, 5. marec

Lestvice

