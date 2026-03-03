San Jose in Edmonton lahko pobegneta Kopitarjevim

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings imajo na voljo še 22 tekem, da si zagotovijo mesto v končnici lige NHL. Trenutno so na 11. mesti zahodne konference, štiri točke oddaljeni od osmega mesta, ki še zadnje pelje v "play-off". Na tem so trenutno podprvaki iz Edmontona, ki pa se lahko ponoči z zmago nad Ottawo kraljem še malce oddaljijo. Enako velja za San Jose, ki je trenutno točkovno izenačen z LA-jem, ponoči pa se bo na domačem ledu pomeril z Montrealom.

LA Kings in Anže Kopitar bodo na delu spet v petek zjutraj po slovenskem času (3.30), ko se bodo na domačem ledu spopadli z New York Islanders. V nedeljo jih čaka še domač spopad z Montreal Canadiens, nato se odpravljajo na zahtevno turnejo po vzhodu. Na tej se bodo ustavili v Columbusu (9. marec), Bostonu (11. marec), pri Islanders v New Yorku (14. marec), v New Jerseyju (15. marec) in pred vrnitvijo domov še enkrat v New Yorku, takrat pri Rangers (17. marec).

Liga NHL, 3. marec

Lestvice

Preberite še: