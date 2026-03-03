Torek, 3. 3. 2026, 19.30
40 minut
Liga NHL, 3. marec
San Jose in Edmonton lahko pobegneta Kopitarjevim
Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings imajo na voljo še 22 tekem, da si zagotovijo mesto v končnici lige NHL. Trenutno so na 11. mesti zahodne konference, štiri točke oddaljeni od osmega mesta, ki še zadnje pelje v "play-off". Na tem so trenutno podprvaki iz Edmontona, ki pa se lahko ponoči z zmago nad Ottawo kraljem še malce oddaljijo. Enako velja za San Jose, ki je trenutno točkovno izenačen z LA-jem, ponoči pa se bo na domačem ledu pomeril z Montrealom.
LA Kings in Anže Kopitar bodo na delu spet v petek zjutraj po slovenskem času (3.30), ko se bodo na domačem ledu spopadli z New York Islanders. V nedeljo jih čaka še domač spopad z Montreal Canadiens, nato se odpravljajo na zahtevno turnejo po vzhodu. Na tej se bodo ustavili v Columbusu (9. marec), Bostonu (11. marec), pri Islanders v New Yorku (14. marec), v New Jerseyju (15. marec) in pred vrnitvijo domov še enkrat v New Yorku, takrat pri Rangers (17. marec).