Oven

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe.

Bik

Dan bo naporen, ker boste vse stvari držali v sebi. O zamerah bi morali odprto spregovoriti, saj se drugače ne bodo rešile. Napadi pasivne agresije vas bodo vodili le v frustracijo. Najbolje bi bilo, da bi se s partnerjem nekje o vsem skupaj pogovorila in videla bosta, kam vaju bo vse skupaj pripeljalo.

Dvojčka

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo, morda pa bo potrebna dodatna motivacija.

Rak

Danes boste svobodni, zato boste stremeli k temu, da bi zadovoljili lastne potrebe, še posebej seksualne. Ves napor, ki ga boste vložili, se bo obrestoval. Vse bo lepo in udobno, želeli boste zadovoljiti tudi koga drugega. A nikar ne delajte kompromisov, raje vprašajte, kaj želijo in kako želijo.

Lev

Današnji dan bo prav poseben, saj bo primeren za nova poznanstva in sklepanje novih prijateljstev. Bodite strpni in ne prehitevajte dogajanja. Čutili boste, kako s svojo energijo vplivate na ljudi okoli sebe. Na delovnem mestu ne izgubljajte energije z nepomembnimi stvarmi. Pretehtajte, kaj je zares pomembno in kaj ni.

Devica

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite.

Tehtnica

Samski boste zacveteli. Danes boste resnično kralji ljubezni. Vezani boste čutili, da ste ponovno smisel in središče partnerjevega življenja. V ljubezni vas bo razum vodil do spoštljivega odnosa, ki vam ga bo okolica zavidala. Četudi se bodo pojavili dvomi, boste vse rešili na miren način.

Škorpijon

Razočarani boste nad prijateljem ali partnerjem, saj bo naredil nekaj, kar vam ne bo všeč. V ospredju bo samota, vaša čustva bodo oslabljena. Poglejte na situacijo še z drugega zornega kota in videli boste, da žrtvujete zadovoljstvo in ljubezen zaradi zadanih ciljev in vaših obveznosti.

Strelec

Čustveno področje boste samski še vedno dojemali bolj negativno. Privoščite si družabni večer, saj boste le tako lahko deležni novih poznanstev. Ne čakajte, da bo ljubezen sama padla z neba. Zvezde bodo naklonjene vezanim, saj boste s partnerjem zgladili tiste nerešene konflikte, ki so onemogočali predanost in harmonijo.

Kozorog

Sami boste morali urediti dogodke okoli sebe, še posebej, ko gre za odnose. Delovne naloge boste opravljali res predano. Trud bodo opazili tudi nadrejeni, zato bodite danes v službi kar se da samozavestni. Končno bo za vas posijalo sonce in tudi na vsa preostala področja bo to prineslo pozitivno energijo.

Vodnar

Danes boste vi tisti, ki bo ustvarjal mir, da bo v vašem okolju vladala harmonija. To vam bo zelo pomembno. V ospredju bodo ljubeča razmerja, razdajanje in prejemanje ter pripadnost ljudem v vašem življenju, ki so dobri do vas. Vsekakor pa se morate sprostiti in uživati v vsakem dnevu posebej.

Ribi

Vaša razmerja imajo zelo tekmovalno, agresivno in konfliktno moč. Tokrat pa se bo lahko vmešala tudi dominanca. Ne boste sprejeli kompromisa, da bi ugajali drugim. Lahko boste pričeli razmerje. Drzno prevzemite pobudo in povabite ven osebo, s katero želite biti. Do osebe boste zelo direktni, a to ji bo zelo všeč.