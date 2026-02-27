Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Ž. L., STA

Petek,
27. 2. 2026,
7.50

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Liga NHL, 26. februar

Boleč poraz za Los Angeles in Kopitarja: padlo kar 9 zadetkov

Anže Kopitar | Anže Kopitar in njegovi LA Kings so izgubili zadnje štiri dvoboje v ligi NHL. | Foto Reuters

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so izgubili zadnje štiri dvoboje v ligi NHL.

Foto: Reuters

Hokejisti moštva Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v 24 urah izgubili tudi drugo tekmo po olimpijskem premoru v severnoameriški hokejski ligi NHL. Po Vegas Golden Knights (4:6) so jih davi v domači dvorani premagali še Edmonton Oilers z 8:1.

Edina svetla točka tekme je gol Warrena Foegeleja v 13. minuti za 1:2, v nadaljevanju pa so gostje naslednji tretjini dobili s po 3:0 za izdatno zmago. Spet je zadeval vodilni strelec lige Connor McDavid, ki je statistiko obogatil z golom in podajo in ima na lestvici strelcev tri točke prednosti pred napadalcem Tampe Nikito Kučerovom. Dva gola za zmagovalce je dosegel Jake Walman, Leon Draisaitl pa gol in tri podaje.

Los Angeles je zdrsnil na 10. mesto vzhoda, zato bo v boju za končnico še kako pomembno nadaljevanje. Po prostem večeru bodo kralji v svoji dvorani gostili Calgary. Ta je v formi, saj je ponoči s 4:1 slavil v San Joseju, dva gola je dosegel Nazem Kadri.

Ponoči je bil na sporedu tudi veliki derbi prvouvrščenih moštev vzhoda v katerem so Carolina Hurricanes ugnali Tampo Bay Lightning s 5:4 in se z 80 točkami z njimi poravnali na vrhu razpredelnice.

V prvih dveh tretjinah so za Carolino zadelo Nikolaj Ehlers, Logan Stankoven, Taylor Hall in Seth Jarvis, za Tampo pa Brandon Hagel, Nikita Kučerov, Dominic James in Brayden Point. Tekmo nato ob igralcu več na ledu odločil Sebastia Aho, ki je v 48. minuti zadel za 37. zmago v sezoni.

Na derbiju zahoda pa je drugouvrščena Minnesota kar s 5:2 v Denverju ugnala vodilno ekipo konference in lige Colorado Avalanche. V napadu je bil ključen igralec zlati olimpijec ameriške reprezentance Matt Boldy s po dvema goloma in podajama, na drugi strani ledene ploskve pa je domače napadalce v obup spravljal vratar Filip Gustavsson s kar 44 obrambami. Minnesota za vrhom vzhoda zdaj zaostaja za pet točk.

Pomembni točki so osvojili branilci naslova Florida Panthers, ki so s 5:1 ugnali Toronto in lovijo zadnji vlak za končnico. Trenutno so na 12. mestu vzhoda. Dva gola je za zmagovalce dosegel srebrni kanadski reprezentant Brad Marchand.

Omeniti velja tudi novinca v ligi Matthewa Schaeferja, ki je bil med ključnimi igralci za zmago New York Islanders na gostovanju pri Montreal Canadiens po podaljšku s 4:3. Schaefer je na tekmi dosegel dva gola, s skupno 18 goli pa je postal rekorder med branilci v prvi sezoni v ligi. Tekmo je v podaljšku odločil Jean-Gabriel Pageau.

Blestel je tudi Dylan Holloway, ki je ob zmagi Seattla v St. Louisu s 5:1 dosegel tri gole in podajo.

Liga NHL, 26. februar

Lestvice

Preberite še:

