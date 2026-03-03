Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
3. 3. 2026,
11.01

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Torek, 3. 3. 2026, 11.01

1 ura, 3 minute

Poljaki po rekordu Domna Prevca omenjajo diskvalifikacijo – kontrolor odgovarja

Avtor:
J. L.

Domen Prevc | Domen Prevc je na Kulmu poletel do rekorda, po tekmi pa so se pojavili poljski očitki o domnevno spornem nastavljanju opreme. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je na Kulmu poletel do rekorda, po tekmi pa so se pojavili poljski očitki o domnevno spornem nastavljanju opreme.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je v nedeljo na Kulmu poletel 245,5 metra in postavil rekord letalnice, le nekaj minut prej pa so ga kamere ujele pri potezi, zaradi katere so po tekmi glasno reagirali Poljaki. Pri Sport.pl so ocenili, da je s tem nedovoljeno "nastavljal" opremo in celo zapisali, da bi moral biti diskvalificiran. Glavni kontrolor opreme Mathias Hafele jim je odgovoril jasno: nepravilnosti niso našli.

Na televizijskem posnetku je videti, kako Domen vleče rokav spodnjega kosa tekmovalnega perila, ki ga skakalci nosijo pod dresom. To je počel med oblačenjem dresa, tik preden je šel na kontrolo opreme na vrh skakalnice.

"Celoten prizor je še toliko bolj zanimiv, ker je Prevc to naredil dvakrat. Prvič se mu je rokav pri tem zavihal, zato je, ko je to opazil med oblačenjem dresa, dres spet snel in material spodnjega dela še enkrat potegnil – tokrat uspešno," so zapisali pri Sport.pl.

Pravilo, na katerega se sklicujejo

Poljaki so ob tem navedli pravilo, ki se nanaša na ta del skakalne opreme. "V členu 5.2 piše, da mora rokav končati pod komolcem. To je predvsem pravilo za izdelavo opreme – tukaj naj bi bilo pri Prevcu vse pravilno, saj je imel standardni model spodnjega perila. A problem je v tem, kako si ga je namestil," so dodali.

Po njihovem mnenju je Prevčevo ravnanje sporno, saj naj bi lahko vplivalo na to, kako se v zraku "postavi" dres.

Hafele: pregledali smo ga pred skokom in po njem

Za komentar so povprašali glavnega kontrolorja opreme Mathiasa Hafeleja, ki jim je potrdil, da so posnetek videli, a nepravilnosti niso našli.

"Videl sem to na TV. Domna smo pred skokom pregledali … po skoku smo ga pregledali še enkrat … spodnje perilo je imelo normalen kroj; ni bilo silikona ali drugega materiala," je Hafele dejal v pogovoru z novinarjem Jakubom Balcerskim, ki je pred letom razkril afero norveške skakalne reprezentance.

Ob tem je Hafele dodal še, da pravila takšne poteze ne definirajo kot prekršek.

Domen Prevc
Rekordni polet kot pika na i

Prevc v tej zimi nadaljuje z izjemnimi predstavami, nanizal je številne vrhunske rezultate in bi lahko že ta konec tedna v Lahtiju postal lastnik velikega kristalnega globusa.

Domen Prevc ima misli že usmerjene v Lahti, kjer bi lahko že ta konec tedna postal veliki zmagovalec svetovnega pokala – veliki kristalni globus bo dobil na koncu sezone v domači Planici v izteku Letalnice bratov Gorišek. | Foto: Guliverimage Domen Prevc ima misli že usmerjene v Lahti, kjer bi lahko že ta konec tedna postal veliki zmagovalec svetovnega pokala – veliki kristalni globus bo dobil na koncu sezone v domači Planici v izteku Letalnice bratov Gorišek. Foto: Guliverimage

Na letalnici na Kulmu je dvakrat zmagal, najboljše pa privarčeval za zadnji skok, pri katerem je z 245,5 metra popravil rekord naprave, ki je bil do tedaj v lasti njegovega brata Petra Prevca.

