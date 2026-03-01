Nedelja, 1. 3. 2026, 6.20
Liga NHL, 28. februar
Los Angeles Kings končali črno serijo petih porazov
Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so končali črno serijo petih zaporednih porazov. Na domačem ledu so Calgary Flames za svojo 24. zmago sezone premagali z 2:0. Tako so prišli do nujno potrebnih točk, da ohranijo stik z mesti, ki vodijo v končnico. Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je s 3:1 premagala Chicago Blackhawks in prišla že do 39. zmage.
Anton Forsberg je ubranil 29 strelov hokejistov ekipe Calgary Flames, v drugi tretjini je zadel Alex Laferriere, v zadnji minuti tekme pa v prazen gol Adrian Kempe in Los Angeles Kings so po petih zaporednih porazih le prišli do 24. zmage v sezoni. Forsberg je drugič v sezoni in desetič v NHL ohranil nedotaknjeno mrežo. Pravzaprav je dobro branil tudi vratar Calagaryja Dustin Wolf, ki je imel kar 35 obramb.
Kralje čakajo še tri domače tekme, naslednja v ponedeljek proti vodilni ekipi lige. Colorado Avalanche ima 39 zmag oziroma 87 točk, Los Angeles pa na desetem mestu zahodne konference 62 točk. V pacifiški diviziji so Kopitar in soigralci na petem mestu. Colorado je v soboto s 3:1 premagal Chicago Blackhawks. Dva gola je prispeval Cale Makar.