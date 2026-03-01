Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
1. 3. 2026,
6.20

Osveženo pred

12 minut

Nedelja, 1. 3. 2026, 6.20

12 minut

Liga NHL, 28. februar

Los Angeles Kings končali črno serijo petih porazov

Anže Kopitar Los Angeles Kings | Anže Kopitar in soigralci so prekinili niz petih porazov. | Foto Reuters

Anže Kopitar in soigralci so prekinili niz petih porazov.

Foto: Reuters

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so končali črno serijo petih zaporednih porazov. Na domačem ledu so Calgary Flames za svojo 24. zmago sezone premagali z 2:0. Tako so prišli do nujno potrebnih točk, da ohranijo stik z mesti, ki vodijo v končnico. Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je s 3:1 premagala Chicago Blackhawks in prišla že do 39. zmage.

Lawson Crouse Clayton Keller Utah Mammoth
Sportal Utah z visoko zmago presenetil vse bolj vročo Minnesoto

Anton Forsberg je ubranil 29 strelov hokejistov ekipe Calgary Flames, v drugi tretjini je zadel Alex Laferriere, v zadnji minuti tekme pa v prazen gol Adrian Kempe in Los Angeles Kings so po petih zaporednih porazih le prišli do 24. zmage v sezoni. Forsberg je drugič v sezoni in desetič v NHL ohranil nedotaknjeno mrežo. Pravzaprav je dobro branil tudi vratar Calagaryja Dustin Wolf, ki je imel kar 35 obramb. 

Kralje čakajo še tri domače tekme, naslednja v ponedeljek proti vodilni ekipi lige. Colorado Avalanche ima 39 zmag oziroma 87 točk, Los Angeles pa na desetem mestu zahodne konference 62 točk. V pacifiški diviziji so Kopitar in soigralci na petem mestu. Colorado je v soboto s 3:1 premagal Chicago Blackhawks. Dva gola je prispeval Cale Makar.

Liga NHL, 28. februar:

Lestvice

Anže Kopitar
Boleč poraz za Los Angeles in Kopitarja: padlo kar 9 zadetkov
Pustertal : HK Olimpija
Olimpija ob debiju Tokarskega redni del končala s porazom v podaljšku
