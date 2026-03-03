Daleč najslabši premagali Liverpool, boleč poraz tudi za Bijola

Marsikje po Evropi se sredi tega tedna igrajo pokalne tekme, na angleških nogometnih zelenicah pa se nadaljuje prvoligaški ples. V 29. krogu premier lige je Jaka Bijol z Leedsom doživel boleč poraz s Sunderlandom (0:1). Slovenski branilec je začel na klopi, vstopil v 84. minuti in igral 20 minut, saj je imela tekma kar 14-minuti podaljšek. Še hujši poraz je doživel Liverpool, saj ga je z 2:1 premagal Wolverhampton. Za zadnjega na lestvici je to šele tretja zmaga v sezoni. Benjamin Šeško in njegov Manchester United v sredo ob 21.15 gostujeta v Newcastlu.

Leeds in Sunderland sta se lani vrnila v angleško premier ligo, dobro jima kaže, da bosta med elito tudi ostala. Leeds, ki je gostil torkov dvoboj, je bil pred njim na 15. mestu in šest točk nad območjem izpada, Sunderland pa je bil tri mesta in šest točk višje. Leeds je bil brez zmage zadnje tri tekme, Sunderland pa zadnje štiri. Ko so se med sabo pomerili decembra, je bilo 1:1.

Jaka Bijol je bil tokrat med rezervisti in je vstopil šele v 84. minuti. Od 70. je njegova ekipa zaostajala z 0:1. Pa Sunderland ni imel nobene resne priložnosti na celi tekmi. Habib Diarra je uspešno izvedel 11-metrovko, ki so jo dobili po igranju z roko v kazenskem prostoru. Slovenski branilec je imel v 87. minuti priložnost za izenačenje, a je iz bližine zadel vratnico. Domači so pritiskali, imeli na voljo še 14 minut sodniškega dodatka, v tem je imel v 98. še eno priložnost Bijol, a je bil na mestu gostujoči vratar. Leeds je tako izgubil kljub 70-odstotni posesti žoge in razmerju v strelih 17:3.

Nogometaši Liverpoola so se po tem porazu skoraj pogreznili v zemljo. Foto: Reuters

Benjamina Šeška so izbrali za Manchestrovega igralca meseca februarja. Foto: Manchester United Wolverhampton je imel do 28. kroga premier lige eno samo zmago, zdaj pa je dosegel drugo zapored! V 29. je premagal Aston Villo, zdaj pa šokiral še Liverpool. Sredi drugega polčasa ga je v vodstvo popeljal Rodrigo Gomes. Mohamed Salah je zadel za izenačenje v 83. minuti. Ko se je že zdelo, da bodo reds izvlekli vsaj točko, je v sodnikovem dodatku za zmago Wolvesov zadel Brazilec Andre. Sprožil je z 18 metrov, žoga se je odbila še od Joeja Gomeza in presenetila Alissona Beckerja.

Benjamin Šeško v igro še naprej vstopa s klopi, a pogosto rešuje Manchester United. V premier ligi je dosegel že osem zadetkov. Navijači Manchestra so ga izbrali za igralca meseca februarja. Na zadnjih sedmih tekmah so rdeči vragi zmagali šestkrat. So na tretjem mestu prvenstvene lestvice, a že visokih 13 točk za vodilnim Arsenalom in osem za Manchester Cityjem. Newcastle, ki je eno od razočaranj sezone, je s 15 točkami manj od Manchestra na 13. mestu. Na zadnjih petih tekmah je izgubil štirikrat. Decembra je medsebojno tekmo z 1:0 dobil Manchester.

Arsenal v sredo zvečer gostuje v Brightonu, Manchester City pa gosti Nottingham.

Angleško prvenstvo, 29. krog:

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Četrtek, 5. marec:

Lestvica