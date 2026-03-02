Štajerka, znana iz resničnostnih šovov, se je na Instagramu obregnila ob novice o Slovencih, ki so med zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu ostali ujeti v Dubaju.

Laura Beranič, ki jo je slovensko občinstvo spoznalo v resničnostnih šovih Sanjski moški in Kmetija, je na Instagramu brez zadržkov komentirala Slovenke in Slovence, ki so med napadi na Bližnjem vzhodu ujeti v Dubaju.

"Kar si večina misli, pa ne upa povedati," je zapisala in se obregnila ob navidezno prestižno življenje v Dubaju, razne "biznise" in "manekenke", "wannabe nogometaše" ter "uspešne podjetnike", ki se po njenih besedah po Sloveniji ne morejo sprehajati in se zato skrijejo v Dubaj. "Zdaj pa ni tako fajn, ne?" je zbodla naštete.

Dodala je, da ji velika mesta že sama po sebi niso všeč, v Dubaju pa ji je v 24 urah, ki jih je tam preživela zaradi tranzita, postalo "dobesedno slabo".

"Še en razlog več, zakaj bom vedno trdila, da enemu delu Slovenije in Hrvaške nihče do pet ne seže," je še dodala Laura Beranič, ki bo letos prvič postala mama.

