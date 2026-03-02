Napetosti na Bližnjem vzhodu so se konec tedna močno zaostrile po vojaških napadih med Iranom, Izraelom in Združenimi državami Amerike. Med iranskimi povračilnimi napadi so bili tarča tudi cilji v Združenih arabskih emiratih, zaradi česar so v Dubaju razglasili povečano stopnjo nevarnosti. Sledili so začasno zaprtje zračnega prostora in množične odpovedi poletov, zato so številni potniki ostali ujeti v mestu brez jasnih informacij o vrnitvi domov. Med njimi je tudi več slovenskih vplivnic, ki o razmerah poročajo na svojih družbenih omrežjih, ob tem pa poudarjajo, da zaradi strogih pravil ne smejo deliti vseh podrobnosti.

Maja Malnar je nekdanja manekenka, ki je že vrsto let razpeta med tujino in Slovenijo. Na Instagramu je v zadnjih dneh delila številne vsebine iz Dubaja ter prikazala tamkajšnje dogajanje.

Trenutno je v luksuznem resortu sredi puščave, kjer čaka na nadaljnji razvoj dogodkov. Na dan napadov je že bila na letalu v prvem razredu in skoraj zapustila mesto, a so jih po približno eni uri leta obrnili nazaj na letališče, zato se ni mogla udeležiti praznovanja ob 40. rojstnem dnevu svoje sestre Mateje.

Slovenska vplivnica s TikToka Lara Gogala, ki jo spremlja predvsem mlajša generacija, se je nedavno s fantom preselila v Dubaj. Večkrat je omenila, da je to zanjo eno najvarnejših mest na svetu, a so jo zadnji dogodki postavili pred drugačno realnost.

Lara je na TikToku objavila več posnetkov, v katerih prikazuje, kako preživlja dneve v mestu. Povedala je, da je večina trgovin in salonov odprta, zato sta se s fantom odpravila po nakupih in celo k frizerju. Ob tem je poudarila, da so pravila glede širjenja informacij zelo stroga in da lahko širjenje lažnih informacij prinese enoletno zaporno kazen ter visoko denarno kazen.

Urša Koser, vplivnica iz Maribora, je sprva v Dubaju mirno dopustovala, nato pa jo je presenetilo opozorilo o nevarnosti. Na TikToku je sledilcem zaupala, da jo je strah in da je zelo živčna.

V ponedeljek bi se morala vrniti v Slovenijo, a dvomi, da bo to mogoče. Ker se trenutno ne more vrniti domov, ji prenočišče zagotavlja Lara Gogala.

Tajda Lah, ki na Instagramu redno deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, se je z družino odpravila na potovanje v Dubaj, kjer jih je pričakalo neprijetno presenečenje.

Na družbenih omrežjih je zapisala, da ves čas slišijo poke, zaradi česar jo je zelo strah. Zaskrbljena je tudi za svoja sinova, ki sta zaradi dogajanja zelo vznemirjena in ga težko razumeta.

Neja Gril, priljubljena ustvarjalka vsebin, ki na Instagramu pogosto deli zdrave recepte in utrinke iz vsakdana, je prav tako ostala brez načrtovanega poleta. Sporočila je, da je njen polet odpovedan in da upa, da bo lahko odpotovala jutri popoldne, saj ju s partnerjem čaka še nadaljnje potovanje.

Na Instagramu je omenila tudi, da je del rakete, ki je zadel hotel v okrožju Palm Jumeirah, pristal v bližini njune nastanitve. Ob tem je dodala, da se ji zdijo ljudje v Dubaju zelo mirni, celo preveč mirni glede na razmere.

V Dubaju so obtičale še Alenka Husić, Nina Retar in Andreja Počkaj, zadnja je o dogajanju spregovorila tudi za naš portal.

