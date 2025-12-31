Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
31. 12. 2025,
11.49

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dojenček čarobni december čarobni december nosečnica Laura Beranič

Sreda, 31. 12. 2025, 11.49

8 minut

Vplivnica Laura Beranič bo prvič postala mamica

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Laura Beranič | Lauro Beranič smo spremljali v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, poznamo pa jo tudi kot slovensko vplivnico. | Foto Instagram/Laura Beranič

Lauro Beranič smo spremljali v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, poznamo pa jo tudi kot slovensko vplivnico.

Foto: Instagram/Laura Beranič

Slovenska vplivnica Laura Beranič, ki jo poznamo iz resničnostnih šovov Sanjski moški in Kmetija, je naznanila veselo novico. S partnerjem Timom se bosta prihodnje leto razveselila rojstva prvega skupnega otroka.

"Najina želja se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je pod posnetek, s katerim je naznanila nosečnost, zapisala Beranič. 

V komentarjih so se oglasili številni njuni prijatelji in sledilci ter paru izrekli čestitke ob tej življenjski prelomnici.

Lauro Beranič smo spremljali v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, poznamo pa jo tudi kot slovensko vplivnico.

Preberite tudi: 

Laura Beranič
Trendi Laura Beranič pokazala, kako nositi sive odtenke
Ana Kurnikova
Trendi Ana Kurnikova naredila izjemo in delila fotografijo svojih štirih otrok
Anamaria Goltes
Trendi Skrivnost jima je uspelo zadržati skoraj do konca
dojenček čarobni december čarobni december nosečnica Laura Beranič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.