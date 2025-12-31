Sreda, 31. 12. 2025, 11.49
8 minut
Vplivnica Laura Beranič bo prvič postala mamica
Slovenska vplivnica Laura Beranič, ki jo poznamo iz resničnostnih šovov Sanjski moški in Kmetija, je naznanila veselo novico. S partnerjem Timom se bosta prihodnje leto razveselila rojstva prvega skupnega otroka.
"Najina želja se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je pod posnetek, s katerim je naznanila nosečnost, zapisala Beranič.
V komentarjih so se oglasili številni njuni prijatelji in sledilci ter paru izrekli čestitke ob tej življenjski prelomnici.
Lauro Beranič smo spremljali v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, poznamo pa jo tudi kot slovensko vplivnico.
