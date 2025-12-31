Slovenska vplivnica Laura Beranič, ki jo poznamo iz resničnostnih šovov Sanjski moški in Kmetija, je naznanila veselo novico. S partnerjem Timom se bosta prihodnje leto razveselila rojstva prvega skupnega otroka.

"Najina želja se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je pod posnetek, s katerim je naznanila nosečnost, zapisala Beranič.

V komentarjih so se oglasili številni njuni prijatelji in sledilci ter paru izrekli čestitke ob tej življenjski prelomnici.

Lauro Beranič smo spremljali v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, poznamo pa jo tudi kot slovensko vplivnico.

