V vojno bi poslali Barrona Trumpa, sina Donalda in Melanie Trump

Na dan, ko so Združene države Amerike napadle Iran, je nekdo registriral spletno stran na naslovu DraftBarronTrump.com. Satirična spletna stran poziva k vpoklicu Barrona Trumpa, sina ameriškega predsednika in njegove žene Melanie Trump, v oborožene sile ZDA.

"Amerika je močna, ker so njeni voditelji močni. Predsednik Trump to dokazuje vsak dan. Seveda je tudi njegov sin Barron več kot pripravljen braniti državo, ki jo njegov oče tako pogumno vodi," je sporočilo na šaljivi spletni strani DraftBarronTrump.com, ki ima že v imenu poziv, naj bo leta 2006 rojeni sin Donalda in Melanie Trump vpoklican v ameriško vojsko.

Foto: Posnetek zaslona

Lažne izjave bratov: "Pošljite ga v vojno"

Na spletni strani so tudi fotografije domnevno spečega Donalda Trumpa, ki so bile posnete med njegovimi uradnimi dolžnostmi, in lažne izjave, pripisane Trumpovima sinovoma Donaldu mlajšemu in Ericu, ki domnevno podpirata idejo, da se 19-letni Barron Trump pridruži oboroženim silam ZDA, saj njima tega potem ne bi bilo treba storiti.

Spletno stran je neznani avtor registriral 28. februarja 2026, na dan, ko so Združene države Amerike v družbi Izraela napadle Iran, varnostne razmere na Bližnjem vzhodu pa so se nato močno zaostrile.

