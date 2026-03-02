Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T.

2. 3. 2026,
20.49

Vojna v Iranu Donald Trump Melania Trump Barron Trump

V vojno bi poslali Barrona Trumpa, sina Donalda in Melanie Trump

M. T.

Barron Trump bo marca dopolnil 20 let.

Barron Trump bo marca dopolnil 20 let.

Foto: Guliverimage

Na dan, ko so Združene države Amerike napadle Iran, je nekdo registriral spletno stran na naslovu DraftBarronTrump.com. Satirična spletna stran poziva k vpoklicu Barrona Trumpa, sina ameriškega predsednika in njegove žene Melanie Trump, v oborožene sile ZDA.

"Amerika je močna, ker so njeni voditelji močni. Predsednik Trump to dokazuje vsak dan. Seveda je tudi njegov sin Barron več kot pripravljen braniti državo, ki jo njegov oče tako pogumno vodi," je sporočilo na šaljivi spletni strani DraftBarronTrump.com, ki ima že v imenu poziv, naj bo leta 2006 rojeni sin Donalda in Melanie Trump vpoklican v ameriško vojsko.

Barron Trump | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Lažne izjave bratov: "Pošljite ga v vojno"

Na spletni strani so tudi fotografije domnevno spečega Donalda Trumpa, ki so bile posnete med njegovimi uradnimi dolžnostmi, in lažne izjave, pripisane Trumpovima sinovoma Donaldu mlajšemu in Ericu, ki domnevno podpirata idejo, da se 19-letni Barron Trump pridruži oboroženim silam ZDA, saj njima tega potem ne bi bilo treba storiti.

Spletno stran je neznani avtor registriral 28. februarja 2026, na dan, ko so Združene države Amerike v družbi Izraela napadle Iran, varnostne razmere na Bližnjem vzhodu pa so se nato močno zaostrile.

- Volodimir Zelenski ima poseben predlog za Bližnji vzhod. Bi lahko prepričal Putina?
Vlada: Tako bo potekala evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda
Strah in panika Slovenke, ujete v kleti hotela v Dohi: Do konca življenja imam samo eno željo
- Iran grozi s silovitim napadom na članico Evropske unije
- Slovenca ujeta v Emiratih: kaj se dogaja zunaj Dubaja?

Vojna v Iranu Donald Trump Melania Trump Barron Trump
