Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za Financial Times povedal, da bi lahko prevzel iransko nafto in otok Harg, prek katerega gre večina izvoza iranske nafte. "Če sem iskren, bi najraje prevzel iransko nafto, ampak nekateri neumni ljudje v ZDA, mi pravijo, zakaj to počnem. Ampak to so neumni ljudje," Trumpove ostre besede navaja BBC.

6.47 Trump prepričan, da se je v Iranu že zgodila sprememba režima

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo ocenil, da se je v Iranu v okviru vojne, ki sta jo proti državi sprožila ZDA in Izrael, že zgodila sprememba režima. Obenem je v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala menil, da bosta strani najbrž dosegli dogovor. "Spremembo režima smo že imeli," je dejal in se ob tem skliceval na številne vodilne predstavnike iranskih oblasti, ki so bili ubiti v nekaj več kot mesec dni trajajoči vojni.

"Zdaj se ukvarjamo s drugimi ljudmi, kot se je kdorkoli doslej ukvarjal. Gre za povsem drugo skupino ljudi. Tako da se meni to zdi sprememba režima in iskreno povedano, so zelo razumni," je pojasnil v izjavah, ki jih povzema britanski BBC.

Izrazil je tudi prepričanje, da bosta ZDA in Iran najverjetneje dosegla dogovor. "Mislim, da se bomo dogovorili z njimi, sem precej prepričan, mogoče pa se tudi ne bomo," je dejal, potem ko je v zadnjem času večkrat govoril o pogovorih med stranema, v katerih naj bi posredoval Pakistan.

Od izbruha konflikta je Iran tako rekoč zaprl Hormuško ožino, ključno pot za transport nafte in zemeljskega plina, kar je pognalo cene energentov v nebo. Kot je v nedeljo dejal Trump, se glede tega obeta olajšanje, češ da bo prek ožine lahko kmalu prešlo več tankerjev. "Dali so nam, mislim, da v znak spoštovanja, 20 ladij nafte, velikih, velikih ladij nafte, ki bodo lahko prečkale Hormuško ožino," je dejal ameriški predsednik in dodal, da bodo pošiljke pot opravile v naslednjih nekaj dneh.

6.24 Trump napovedal prevzem iranske nafte in otoka Harg

Ob tem je Trump namignil tudi, da bi lahko zavzel otok Harg. "Morda bomo zavzeli otok Harg, morda pa ne. Imamo veliko možnosti," je dejal. "To bi pomenilo tudi, da bi morali biti na otoku kar nekaj časa."

Na vprašanje o iranski obrambi na otoku, je odgovoril: "Mislim, da nimajo nobene obrambe. Zelo enostavno bi ga lahko zavzeli."

Izjave ameriškega predsednika prihajajo v času, ko je na Bližnji vzhod prispelo dodatnih 3.500 ameriških vojakov, saj narašča strah, da bi nadaljnja eskalacija ameriške sile izpostavila iranskim napadom.

Trump je v pogovoru še dodal, da posredni pogovori med ZDA in Iranom prek pakistanskih pogajalcev dobro napredujejo, vendar ni želel komentirati, ali bi lahko kmalu dosegli dogovor o prekinitvi ognja. "Dogovor bi lahko dosegli dokaj hitro," je dejal.

Otok Harg so ameriške sile sicer napadle že sredi marca, ko so izvedle obsežen ciljno usmerjen napad in zadele več kot 90 iranskih vojaških ciljev, je takrat poročalo ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM). Otok leži približno 500 kilometrov severozahodno od Hormuške ožine in je dom največjega iranskega naftnega terminala, prek katerega Teheran izvozi 90 odstotkov svoje nafte.