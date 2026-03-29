Podpora mu pada, a je še vedno favorit za Trumpovega naslednika

Podpredsednik ZDA JD Vance je na letošnji konferenci Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC) v Teksasu spet zbral največ glasov v podporo kandidaturi za predsednika ZDA leta 2028, ko se izteče mandat Donaldu Trumpu, ki po ustavi ne more več kandidirati.

Podpora zunanjemu ministru Rubiu raste

Anketo Konference konservativne politične akcije (CPAC) so izvedli med letošnjim srečanjem v Grapevinu v Teksasu. Približno 53 odstotkov od več kot 1.600 udeležencev, ki so glasovali v anketi, je izbralo Vancea, poroča Reuters. Zunanji minister Marco Rubio se je uvrstil na drugo mesto s 35 odstotki glasov.

CPAC je pomembno letno srečanje desničarskih in republikanskih politikov ter aktivistov, ki ga gosti Ameriška konservativna unija. Reuters poroča, da njihova letna anketa ni nujno zanesljiva napoved morebitnega republikanskega kandidata za predsedniške volitve.

Čeprav ni povsem zanesljiva anketa, pa vendarle ponuja vpogled v stališča konservativnega gibanja in kaže, da udeleženci CPAC po enem letu na položaju večinsko še vedno trdno podpirajo administracijo Donalda Trumpa.

V preteklem letu je prišlo do nekaj razkolov v Trumpovem gibanju MAGA, pri čemer so afera z Epsteinovimi dosjeji in vojne v tujini zasejale razdor med člani gibanja. Nekateri desničarski podporniki gibanja Maga so gibanje zapustili. Na primer, ena največjih podpornic gibanja Maga, Marjorie Taylor Greene, je letos odstopila s položaja v kongresu, potem ko je zapustila gibanje. Greene je kot ključne dejavnike za svojo odločitev navedla objavo Epsteinovih dosjejev in vojno ZDA na Bližnjem vzhodu.

Za Vanceom in Rubiem globok prepad

Možnosti Steva Bannona so strmoglavile. Foto: Guliverimage Med lanskim srečanjem CPAC v Marylandu je bila podpora Vanceu še višja, saj je v anketi premočno vodil z 61 odstotki glasov, sledil pa mu je Steve Bannon z 12 odstotki. Bannon je desničarski podkaster, ideolog gibanja MAGA, ki je bil Trumpov svetovalec med njegovim prvim mandatom. Na tretje mesto se je lani uvrstil Ron DeSantis, guverner Floride, ki je prejel sedem odstotkov glasov.

Rubio je na lanskem srečanju CPAC prejel le tri odstotke glasov, vendar je njegova priljubljenost znotraj desničarskega gibanja narasla zaradi osrednje vloge v ameriški zunanji politiki, vključno z ameriškimi vojaškimi operacijami, političnimi manevri in vzpostavljanjem tesnih vezi s tujimi desničarskimi voditelji.

Po poročanju Reutersa letošnja anketa kaže, da konservativci kot Trumpovega naslednika vidijo le Vancea in Rubia. Noben drug kandidat v anketi namreč letos ni prejel več kot dveh odstotkov glasov.