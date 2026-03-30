Imam dva otroka in me zanima, ali je mogoče enega uveljavljati za znižanje starosti za upokojitev, drugega pa za odmero odstotka pri starostni pokojnini.

Ttudi ZPIZ – 2 omogoča znižanje starostne meje za upokojitev in tudi upoštevanje otrok pri zvišanju odmernega odstotka pri starostni pokojnini. To področje pa je nekoliko drugače urejeno od določil ZPIZ – 1.

Take pravice primarno uveljavljajo matere (zakon pravi ženske), razen, če je oče (zakon pravi moški) dlje časa koristil nadomestila iz naslova starševstva.

Kdo lahko uveljavlja znižanje starostne meje

Pogoj za znižanje je, da imate 40 let pokojninske dobe (brez dokupa) ali vsaj 15 let zavarovalne dobe. V takih primerih se starostna meja zniža za določeno obdobje – npr. 1 otrok za 6 mesecev, 2 otroka za 14 mesecev in tako dalje.

V vsakem primeru pa znižanje pripada materi, če sta oba starša izrabila enako število dni dopusta za nego in varstvo otroka.

Člen 28. ZPIZ – 2 ureja pravico - znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Kako otroci vplivajo na odmerni odstotek pokojnine

(1) Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določene v prejšnjem členu, se lahko znižajo zaradi:

- skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo EU, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, tako da se starostna meja zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok,

- služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, ali

- vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 20. leta starosti.

Kaj določa ZPIZ-2 glede pravic matere in očeta

(2) Do znižanja starostne meje po prvi alineji prejšnjega odstavka je upravičena ženska, razen če je moški dlje časa koristil nadomestila iz naslova starševstva. Če sta oba starša izrabila enako število dni odsotnosti, znižanje uveljavlja ženska…itd.

Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine pa določa drug člen ZPIZ – 2 in sicer člen 37, ki je razmeroma dolg. V odstavku 14. določa naslednje

(14) Zavarovancu se ob uveljavitvi pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan EU, odstotek odmere pokojnine poveča za 1,6 %. Do odmernega odstotka je upravičena ženska, razen, če je moški dlje časa koristila nadomestilo iz naslova starševstva….Ob sporazumnem dogovoru lahko dodatni odmerni odstotek uveljavi moški, ne glede na pogoj uživanja nadomestila iz naslova starševstva, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. V primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko moški uveljavi dodatni odmerni odstotek brez sporazumnega dogovora.

Odgovor na vaše vprašanje torej je, da lahko uveljavljate otroka v obeh primerih, razen, če ne izpolnjujete pogoja glede uveljavljanja matere (Ženske).

