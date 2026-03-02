Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je arabskim državam na Bližnjem vzhodu, ki so soočene z grožnjo iranskih napadov z brezpilotnimi letali, ponudil, da jim na pomoč pošlje najboljše ukrajinske strokovnjake za sestreljevanje dronov iranskega porekla. V zameno njihove voditelje prosi, naj ruskega predsednika Vladimirja Putina prepričajo, da se strinja z enomesečno prekinitvijo ognja v Ukrajini.

Iran je po združenem zračnem napadu Izraela in Združenih držav Amerike na tarče v Iranu pretekli konec tedna v sklopu povračilnih udarcev napadel ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu in zaveznike ZDA v regiji.

Nad Savdsko Arabijo, Kuvajt, Bahrajn, Katar in Združene arabske emirate so med drugim poleteli tudi iranski droni tipa shahed. Te še kako dobro poznajo v Ukrajini, saj jih Rusija z njimi – oziroma z lastno različico geran, ki pa temelji na shahedu – napada že od leta 2022.

Dron shahed, na katerem temeljijo ruski gerani, ki jih Rusija proti Ukrajini v rojih pošilja tako rekoč vsako noč. Foto: Shutterstock

Zelenski predlaga izmenjavo uslug

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po poročanju ameriškega poslovnega medija Bloomberg voditeljem držav na Bližnjem vzhodu, ki so bile in morda še bodo tarče iranskih dronov, predlagal izmenjavo uslug.

Voditelji omenjenih držav bi poklicali v Moskvo, natančneje ruskega predsednika Vladimirja Putina, s katerimi so povečini v zelo dobrih odnosih, in ga poskusili prepričati, da se strinja z enomesečno ali pa v najslabšem primeru vsaj dvotedensko prekinitvijo ognja v Ukrajini.

Rusija je v zadnjih mesecih zavračala predloge za prekinitev ognja v Ukrajini, na gluha ušesa so v Kremlju naleteli tudi tovrstni pozivi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zato ni jasno, ali bi se Vladimir Putin morda strinjal s prekinitvijo ognja, če mu jo predlagajo voditelji držav na Bližnjem vzhodu. Foto: Reuters

Ta bi v zameno na Bližnji vzhod poslala najboljše ukrajinske strokovnjake za sestreljevanje iranskih dronov (oziroma dronov, ki temeljijo na iranskih shahedih).

To bi Ukrajina lahko storila le v primeru, če bi Vladimir Putin sprejel predlog za prekinitev ognja, saj strokovnjake za klatenje dronov sicer potrebuje doma, je opozoril Zelenski.

Volodimir Zelenski za Bloomberg News: "Voditelji držav na Bližnjem vzhodu imajo zelo dobre odnose s Putinom. Oni so tisti, ki lahko Ruse vprašajo, ali bi se strinjali s prekinitvijo ognja v Ukrajini." Foto: Reuters

Putin je poklical na Bližnji vzhod

Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes po telefonu sicer pogovarjal z voditelji Katarja, Bahrajna in Združenih arabskih emiratov, Moskva pa je po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja tudi v neprekinjenem stiku z iranskimi voditelji.

Rusija je v zadnjih mesecih sicer zavračala predloge za prekinitev ognja v Ukrajini, na gluha ušesa so v Kremlju naleteli tudi tovrstni pozivi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zato ni jasno, ali bi se Putin morda strinjal s prekinitvijo ognja, če mu jo predlagajo voditelji držav na Bližnjem vzhodu.

