Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Torek,
3. 3. 2026,
23.00

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,70

Natisni članek

Natisni članek
Juan Musso Athletic Bilbao Real Sociedad španski pokal Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak

Torek, 3. 3. 2026, 23.00

7 minut

Španski pokal, polfinale (povratni tekmi)

Pirova zmaga Barcelone, Jan Oblak prvič v pokalnem finalu

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,70
Marc Bernal FC Barcelona Atletico Madrid | Marc Bernal je sredi drugega polčasa zadel za vodstvo Barcelone s 3:0. Četrtega gola vsaj za podaljšek niso dali. | Foto Reuters

Marc Bernal je sredi drugega polčasa zadel za vodstvo Barcelone s 3:0. Četrtega gola vsaj za podaljšek niso dali.

Foto: Reuters

Prvi finalist španskega kraljevega pokala je Atletico Madrid. Na gostovanju v Barceloni je branil prednost s prve tekme (4:0). Komaj jo je ubranil, saj so domači zmagali s 3:0. Jan Oblak, ki je bil na klopi, med vratnicama kot vselej v pokalu Juan Musso, se je tako prvič prebil v finale pokalnega tekmovanja, odkar brani v Španiji. V sredo bosta za drugo finalno vozovnico obračunala baskovska Real Sociedad in Athletic Bilbao.

Vinicius Junior
Sportal Veliko slavje Getafeja na Bernabeuu, Barcelona beži Realu

Jan Oblak o tem sanja že 12 let

Odkar so se nogometaši Barcelone vrnili na Camp Nou, so dobili deset domačih tekem. Kultni stadion je postal njihova trdnjava, tokrat pa za uspeh ni bila dovolj le zmaga, ampak bi morali goste iz Madrida nadigrati do te mere, da se jim bodo primerno maščevali za poraz na prvi tekmi (0:4). Blaugrana bi morala napolniti mrežo Atletica, ki je znova ni branil Jan Oblak, ampak njegov stanovski kolega iz Argentine Juan Musso.

pokal Barcelona Atletico | Foto: Reuters Foto: Reuters Trener Diego Simeone ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Škofjeločan je tako sedel na klopi in stiskal pesti za soigralce, da bi ubranili visoko prednost in se uvrstili v finale. Oblak o tem sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli ni niti še izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala. Zdaj mu je le uspelo. Sicer so izgubili, a "le" z 0:3. V finale so tako napredovali s skupnim izidom 4:3.

Real Sociedad bo v sredo branil prednost, ki si jo je zagotovil na prvi tekmi v Bilbau. | Foto: Reuters Real Sociedad bo v sredo branil prednost, ki si jo je zagotovil na prvi tekmi v Bilbau. Foto: Reuters

Druga povratna tekma polfinala kraljevega pokala bo v sredo zvečer v Baskiji. Real Sociedad bo v San Sebastianu gostil Athletic Bilbao in branil prednost z 1:0, ki si jo je priigral na prvi tekmi.

Španski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Vsi zmagovalci španskega pokala:

32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Union
2 – Deportivo La Coruna, Real Sociedad
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian

 
Girona : Barcelona, la liga
Sportal Realu se smeji: nov hud udarec za Barcelono, ki znova besni nad sodniki
Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.
Juan Musso Athletic Bilbao Real Sociedad španski pokal Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.