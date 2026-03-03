Prvi finalist španskega kraljevega pokala je Atletico Madrid. Na gostovanju v Barceloni je branil prednost s prve tekme (4:0). Komaj jo je ubranil, saj so domači zmagali s 3:0. Jan Oblak, ki je bil na klopi, med vratnicama kot vselej v pokalu Juan Musso, se je tako prvič prebil v finale pokalnega tekmovanja, odkar brani v Španiji. V sredo bosta za drugo finalno vozovnico obračunala baskovska Real Sociedad in Athletic Bilbao.

Jan Oblak o tem sanja že 12 let

Odkar so se nogometaši Barcelone vrnili na Camp Nou, so dobili deset domačih tekem. Kultni stadion je postal njihova trdnjava, tokrat pa za uspeh ni bila dovolj le zmaga, ampak bi morali goste iz Madrida nadigrati do te mere, da se jim bodo primerno maščevali za poraz na prvi tekmi (0:4). Blaugrana bi morala napolniti mrežo Atletica, ki je znova ni branil Jan Oblak, ampak njegov stanovski kolega iz Argentine Juan Musso.

Foto: Reuters Trener Diego Simeone ostaja dosleden pri tradiciji, da v pokalu priložnost za nastop ponudi drugemu vratarju. Škofjeločan je tako sedel na klopi in stiskal pesti za soigralce, da bi ubranili visoko prednost in se uvrstili v finale. Oblak o tem sanja že 12 let. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak, osvojil je tudi superpokal, še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec. Nikoli ni niti še izkusil, kako se je uvrstiti v finale pokala. Zdaj mu je le uspelo. Sicer so izgubili, a "le" z 0:3. V finale so tako napredovali s skupnim izidom 4:3.

Real Sociedad bo v sredo branil prednost, ki si jo je zagotovil na prvi tekmi v Bilbau. Foto: Reuters

Druga povratna tekma polfinala kraljevega pokala bo v sredo zvečer v Baskiji. Real Sociedad bo v San Sebastianu gostil Athletic Bilbao in branil prednost z 1:0, ki si jo je priigral na prvi tekmi.

