Avtor:
Sportal

Sreda,
4. 3. 2026,
22.32

Liga NHL, 4. marec

Vodilni z vzhoda pri najbolj skromni ekipi, Vegas bi negativni niz končal v Detroitu

Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes gostujejo pri Vancouvru. | Foto Reuters

Carolina Hurricanes gostujejo pri Vancouvru.

Foto: Reuters

Sreda v ligi NHL prinaša pet tekem. Na delu bo tudi vodilno moštvo vzhodne konference Carolina Hurricanes, ki gostuje pri zadnji ekipi lige Vancouver Canucks. Zlati vitezi iz Vegasa, ki vodijo v pacifiški diviziji, v kateri so tudi Kralji Anžeta Kopitarja, se odpravljajo v Detroit, kjer bodo poskušali končati niz treh porazov. Obe ekipi sta četrti v svoji konferenci. Anaheim, ki mu gre v zadnjem času dobro, na šestih tekmah je zmagal petkrat, pričakuje NY Islanders. Ti bodo v noči na petek gostovali še pri Kraljih.

