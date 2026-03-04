Vodilni z vzhoda pri najbolj skromni ekipi, Vegas bi negativni niz končal v Detroitu

Sreda v ligi NHL prinaša pet tekem. Na delu bo tudi vodilno moštvo vzhodne konference Carolina Hurricanes, ki gostuje pri zadnji ekipi lige Vancouver Canucks. Zlati vitezi iz Vegasa, ki vodijo v pacifiški diviziji, v kateri so tudi Kralji Anžeta Kopitarja, se odpravljajo v Detroit, kjer bodo poskušali končati niz treh porazov. Obe ekipi sta četrti v svoji konferenci. Anaheim, ki mu gre v zadnjem času dobro, na šestih tekmah je zmagal petkrat, pričakuje NY Islanders. Ti bodo v noči na petek gostovali še pri Kraljih.