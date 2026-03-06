Ana Klašnja: Moj cilj ni več popolnost

Na odru je eterična. Natančna. Zbrana. V predstavi Doktor Živago v SNG Drama gledalce znova prepriča s svojo prezenco, ki presega gib. Ko pa stopi z odra, Ana Klašnja ni le balerina. Je mama. Je partnerka. Je ženska, ki tako kot številne druge vsak dan usklajuje svetove, ki si včasih stojijo nasproti.

Navzven je videti, da obvlada ravnotežje. A v resnici, kot pravi sama, ravnotežje ni stanje, temveč proces, v katerem se je morala naučiti nečesa zelo pomembnega: poslušati svoje telo. Tudi takrat, ko ji ni bilo všeč, kaj ji sporoča.

Marec nas vsako leto opomni na moč žensk. A prava moč se pogosto skriva prav v priznanju, da nismo vedno močne.

"Največji izziv je bila razpetost med željo po profesionalni odličnosti in prisotnosti doma," prizna balerina Ana Klašnja. "Želela sem biti stoodstotna povsod. A telo hitro pokaže, ko ga preveč razdeliš. Utrujenost. Napetosti. Hormonska nihanja. Čustveno pa občutek, da nikoli nisi dovolj." Foto: Kevin Mori, Why Not "Oba dneva imam izredno rada," pove o 8. marcu in materinskem dnevu. "Ne toliko kot praznika v klasičnem smislu, temveč kot trenutek, ko se zavem, koliko različnih vlog nosimo ženske. Takrat se ozrem na ženske v svojem življenju. Na tiste, ki so mi blizu. Na tiste, ki jih občudujem. In na tiste, katerim bi si nekoč želela biti podobna."

Njene besede niso deklarativne. So tihe in premišljene. Takšne, kot je njena drža na odru.

Med reflektorji in tišino doma

Biti ženska danes pomeni znati loviti ravnotežje. Pri Ani to pomeni krmariti iz discipline baletne dvorane v nežnost materinstva, iz profesionalne odgovornosti v intimo doma. Prav v tem prehajanju pa se začnejo razpoke.

Ko telo začne govoriti

Telo balerine je instrument, ki je natančno uglašen. A tudi najbolj izurjeno telo ima svoje meje, in ko jih presežemo, se odzove.

Pri Ani se je vse skupaj začelo izražati tudi na zdravju "tam spodaj". Pogostejša vnetja, občutljivost, nelagodje, ki ga je težko prezreti, še posebej, ko si vsak dan izpostavljen odru, reflektorjem in kostumom.

"Danes imam res urejene temelje intimnega zdravja," pravi Ana Klašnja. "Izbiram bombažne vložke in tampone brez nepotrebnih dodatkov, ob tem pa posegam tudi po tamponih s probiotiki ter nežni intimni peni in kremi, ki pomagata ohranjati naravno ravnovesje." Foto: Kevin Mori, Why Not

O tem se redko govori, še posebej javno. A prav tišina je pogosto največja težava. "Intimno zdravje je del splošnega zdravja," odločno pove Klašnja. "Nič manj pomemben kot katerikoli drug del telesa. A ker je povezano z intimo, ga še vedno spremlja nekakšen sram. Ravno zato je odprt pogovor tako pomemben," dodaja.

Intimno zdravje ni tabu

V obdobju, ko so se težave ponavljale, je začela raziskovati, kaj uporablja, kakšne materiale nosi ob koži in kako nežni so izdelki, ki pridejo v stik z najbolj občutljivimi deli telesa. Takrat je spoznala linijo Natura Femina. "Danes nanjo pravzaprav prisegam," pove brez oklevanja. "Nudi mi vse, kar potrebujem. Zračnost. Nego. Nežnost. In pomoč, ko je to potrebno." Pove tudi, kolikokrat se je že znašla v položaju, ko nič ni pomagalo: "Kot mačka okrog vrele kaše sem se smukala po lekarnah in specializiranih trgovinah – vaginalete in kreme, povsod obljube, da bo bolje. Seveda ni bilo."

Foto: Kevin Mori, Why Not Bombažni vložki in tamponi brez nepotrebnih dodatkov so ji prinesli občutek, da koža končno diha in da telo ni več v obrambnem položaju. Izdelki za intimno nego z nežnimi formulami pa so ji pomagali vzpostaviti ravnovesje, ki ga stres in tempo življenja hitro porušita.

"Danes imam res urejene temelje intimnega zdravja," pove. "Izbiram bombažne vložke in tampone brez nepotrebnih dodatkov, ob tem pa posegam tudi po tamponih s probiotiki ter nežni intimni peni in kremi, ki pomagata ohranjati naravno ravnovesje." Poudari, da ji je prav ta celosten pristop, od zračnih materialov do podpore mikroflori, prinesel občutek varnosti in dolgoročnega miru.

Gre za preprosto resnico, ki jo pogosto spregledamo. Intimna sluznica je izjemno občutljiva. Ne potrebuje agresivnih sestavin, potrebuje spoštovanje. "Ranljivost ni šibkost," nadaljuje. "Ko si dovolimo reči: 'Utrujena sem,' se približamo drugim ženskam, ki bijejo podobne bitke. Ko si dovolimo govoriti o vnetjih ali hormonskih spremembah, razbijamo tabu, ki nas je predolgo držal tiho."

Foto: Kevin Mori, Why Not Kot javna osebnost se zaveda, da ima njen glas težo. A govori preprosto, človeško, brez moraliziranja. "S pogovori v družini, šolah in medijih lahko ustvarimo varnejši prostor. Ko o teh temah govorimo mirno in brez dramatike, postanejo del vsakdana in ne več nekaj, o čemer šepetamo."

Ob tem ne romantizira ženskosti, ne zanika utrujenosti in ne skriva dvomov. "Naučila sem se poslušati svoje telo," pove. "Včasih to pomeni akcijo. Drugič počitek. Vedno pa pomeni spoštovanje svojega počutja in iskren pogovor s partnerjem o tem, kako se počutim."

Moj cilj ni več popolnost

Materinstvo pa ji je dalo še eno pomembno lekcijo: "Materinstvo je najlepša in najtežja stvar. Naučilo me je brezpogojne ljubezni in hkrati spoznanja, da nikoli ne morem narediti vsega prav. A če vzgajaš z ljubeznijo in zaupanjem, ne more biti narobe."

Na koncu se pogovor vrne tja, kjer se je začel, in Ana jasno povzame: "Ni vam treba biti najboljše za vse. Dovolj je, da ste zveste sebi. Da vse počnete zato, ker si same tako želite, in veste, da je prav."

"Naučila sem se poslušati svoje telo," pove. "Včasih to pomeni akcijo. Drugič počitek. Vedno pa pomeni spoštovanje svojega počutja in iskren pogovor s partnerjem o tem, kako se počutim." Foto: Kevin Mori, Why Not