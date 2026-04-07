Avtor:
D.K.

Torek,
7. 4. 2026,
17.43

Bela hiša Donald Trump JD Vance jedrsko orožje ZDA

Bela hiša zatrjuje, da ne bodo uporabili jedrskega orožja

Donald Trump tiskovka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Bela hiša je zanikala informacije, da razmišlja o uporabi jedrskega orožja v napovedanem napadu na Iran. "Samo predsednik ve, kakšno je stanje in kaj bo storil," je v odgovoru na poizvedovanje francoske tiskovne agencije AFP, ali je ameriški predsednik ZDA Donald Trump pripravljen proti Iranu uporabiti jedrsko orožje, povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Bela hiša skuša umiriti ugibanja, ali bi administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa lahko uporabila jedrsko orožje v napadu na Iran. Hkrati zavrača objavo na družbenih omrežjih, da naj bi te informacije podkrepil podpredsednik ZDA JD Vance, ki se danes mudi v Budimpešti.

"Vedeti morajo, da imamo v našem arzenalu orodja, za katera se doslej še nismo odločili, da bi jih uporabili. Predsednik ZDA se lahko odloči, da jih bo uporabil in se bo za to odločil, če Iranci ne bodo spremenili svojega ravnanja," je dejal Vance.

Ta izjava se je skoraj sočasno pojavila s Trumpovim zapisom na omrežju Truth Social, da bo "celotna civilizacija nocoj umrla", in zato še bolj spodbudila ugibanja o uporabi jedrskega orožja v napadu na Iran.

"Samo predsednik ve, kakšno je stanje in kaj bo storil," je v odgovoru na poizvedovanje francoske tiskovne agencije AFP, ali je Trump pripravljen proti Iranu uporabiti jedrsko orožje in ali drži poročanje nekaterih medijev, da je Teheran prekinil neposredno komunikacijo z ZDA, povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.