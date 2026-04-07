Bela hiša zatrjuje, da ne bodo uporabili jedrskega orožja

Bela hiša je zanikala informacije, da razmišlja o uporabi jedrskega orožja v napovedanem napadu na Iran.

Bela hiša skuša umiriti ugibanja, ali bi administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa lahko uporabila jedrsko orožje v napadu na Iran. Hkrati zavrača objavo na družbenih omrežjih, da naj bi te informacije podkrepil podpredsednik ZDA JD Vance, ki se danes mudi v Budimpešti.

"Vedeti morajo, da imamo v našem arzenalu orodja, za katera se doslej še nismo odločili, da bi jih uporabili. Predsednik ZDA se lahko odloči, da jih bo uporabil in se bo za to odločil, če Iranci ne bodo spremenili svojega ravnanja," je dejal Vance.

JD Vance doubles down on Trump’s new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

Ta izjava se je skoraj sočasno pojavila s Trumpovim zapisom na omrežju Truth Social, da bo "celotna civilizacija nocoj umrla", in zato še bolj spodbudila ugibanja o uporabi jedrskega orožja v napadu na Iran.

"Samo predsednik ve, kakšno je stanje in kaj bo storil," je v odgovoru na poizvedovanje francoske tiskovne agencije AFP, ali je Trump pripravljen proti Iranu uporabiti jedrsko orožje in ali drži poročanje nekaterih medijev, da je Teheran prekinil neposredno komunikacijo z ZDA, povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.