Torek, 7. 4. 2026, 17.58

1 ura, 2 minuti

NSi na Golobov predlog koalicijskega sporazuma: Delovanje v skupni vladi ni mogoče

K. M., STA

NSi, SLS in FOKUS | NSi se ni odzvala na nobenega od sestankov Svobode. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po izhodiščih Svobode za koalicijska pogajanja, ki zajemajo tudi predlog delitve resorjev, so se prvi javno odzvali v NSi. Tudi tokrat prvaku Svobode Robertu Golobu, ki jim ponuja možnost vodenja treh resorjev, dajejo košarico. Delovanje v skupni vladi ni mogoče, so zapisali. Napovedujejo nadaljnja prizadevanja za oblikovanje desnosredinske vlade.

"Skupna lista NSi, SLS in Fokus z Gibanjem Svoboda in Robertom Golobom ne deli skupnih vrednot, prav tako se bistveno razlikujemo v programskih ciljih," so v NSi zapisali na družbenem omrežju X.

Ponovili so, da Slovenija potrebuje spremembo politične smeri. Obenem so napovedali, da si bodo prizadevali za oblikovanje "stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade".

NSi se sicer prav tako ni odzvala že na pretekle povolilne sestanke, na katere jih je Svoboda skupaj z drugimi v DZ izvoljenimi listami, z izjemo SDS, povabila v preteklih dveh tednih.

Svoboda: Pripravili smo izhodišča 

Danes pa je relativna zmagovalka volitev Svoboda sporočila, da so pripravili izhodišča za oblikovanje koalicijskega sporazuma, obenem pa tudi prvi predlog organizacijske strukture "vlade narodne enotnosti". Ta bi obsegala 16 resorjev, sedem bi jih prevzela Svoboda, trojčku NSi, SLS, Fokus so ponudili tri, SD, Demokratom ter Levici in Vesni pa po dva. Stranki Resni.ca ponujajo ločeno sodelovanje pri posameznih programskih prioritetah.

