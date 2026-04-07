Vreme

K. M., STA

vojna Donald Trump Iran

Iran: Trumpova grožnja razkriva namero, da stori zločine proti človeštvu

Amir Said Iravani | Trumpova izjava "odkrito razkriva njegovo namero, da stori vojne zločine in zločine proti človeštvu", je dejalAmir Said Iravani. | Foto Guliverimage

Grožnja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo v Iranu "umrla celotna civilizacija", če Teheran ne bo sprejel zahtev Washingtona, kaže na njegovo namero, da stori vojne zločine, je danes opozoril iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani. Zaskrbljenost nad izjavami Trumpa je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

"Predsednik ZDA je ponovno uporabil besede, ki niso le globoko neodgovorne, ampak tudi zelo zaskrbljujoče," je dejal Iravani. Dodal je, da Trumpova izjava "odkrito razkriva njegovo namero, da stori vojne zločine in zločine proti človeštvu".

Zaskrbljenost spričo groženj ameriškega predsednika je medtem izrazil prvi mož ZN Guterres, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Generalni sekretar je zelo zaskrbljen zaradi izjav, ki smo jih slišali včeraj in ponovno danes zjutraj, izjav, ki nakazujejo, da bo morda celoten narod ali celotna civilizacija morala nositi posledice političnih in vojaških odločitev," je dejal njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Trump: Umrla bo celotna civilizacija 

Trump je pred tem danes izjavil, da bo v Iranu "umrla celotna civilizacija", če Teheran ne bo upošteval ultimata in omogočil prostega prehoda ladij skozi Hormuško ožino. Svarilo je islamski republiki namenil pred iztekom roka ob 2. uri po srednjeevropskem času, ki ga je za odprtje ožine postavil iranskim oblastem.

Do Trumpovih besed in njegove siceršnje retorike glede vojne proti Iranu so kritični tudi mnogi v ZDA. "Ne moremo uničiti celotne civilizacije. To je zlobno in noro," je denimo na omrežju X zapisala nekdanja kongresnica in nekdanja Trumpova zaveznica Marjorie Taylor Greene.

Nekdanji zvesti privrženci Trumpa, vključno z Greene, so se pridružili demokratom, ki pozivajo vlado, naj uporabi 25. člen ustave, ki predvideva prenos oblasti, če predsednik ni sposoben vladati.

