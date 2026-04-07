Španec in Italijan razred zase

V prvem krogu velja izpostaviti zanesljivo zmago Marin Čilića in napredovanje Hubert Hurkacza po napetem obračunu, medtem ko je moral Grigor Dimitrov presenetljivo priznati premoč Tomasu Etcheverryju.

ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):

- 1. krog:

Tomas Etcheverry (Arg) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:4, 2:6, 6:3;

Terence Atmane (Fra) - Ethan Quinn (ZDA) 6:1, 6:4;

Fabian Marozsan (Mad) - Damir Dzumhur (BiH) 6:2, 6:1;

Hubert Hurkacz (Pol) - Luciano Darderi (Ita/15) 7:6 (4), 5:7, 6:1M

Matteo Berrettini (Ita) - Roberto Bautista (Špa) 4:0 b.b.;

Marin Čilič (Hrv) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:1, 6:3;

Aleksander Bublik (Kaz/8) - Gael Monfils (Fra) 6:4, 6:4;

Casper Ruud (Nor/9) - Alexei Popyrin (Avs) 6:4, 6:3;

Corentin Moutet (Fra) - Alexandre Muller (Fra) 6:4, 6:1;

- 2. krog:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Sebastian Baez (Arg) 6:1, 6:3;

Jannik Sinner (Ita/2) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 6:0;

Alex de Minaur (Avs/5) - Cameron Norrie (VBr) 7:6 (5), 2:6, 6:2;

* WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):

- 1. krog:

Sorana Cirstea (Rom/5) - Sinja Kraus (Avt) 6:3, 6:3;

Alexandra Eala (Fil) - Julia Grabher (Avt) 6:4, 6:3;

Dajana Jastremska (Ukr) - Ann Li (ZDA/7) 7:5, 4:6, 6:3;

Tamara Korpatsch (Nem) - Jaqueline Cristian (Rom/6) 4:6, 6:1, 6:4;

Lilli Tagger (Avt) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 7:6 (5);

Donna Vekić (Hrv) - Katie Volynets (ZDA) 6:3, 4:6, 6:4.