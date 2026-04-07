Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Torek, 7. 4. 2026, 22.33

1 ura, 21 minut

Teniški globus, 7. april

Španec in Italijan razred zase

Jannik Sinner

Na peščenih igriščih Monte Carla so prvi nosilci naravnost blesteli. Carlos Alcaraz je brez težav opravil s Sebastianom Baezom, še bolj prepričljiv pa je bil Jannik Sinner, ki je tekmecu oddal vsega tri igre.

V prvem krogu velja izpostaviti zanesljivo zmago Marin Čilića in napredovanje Hubert Hurkacza po napetem obračunu, medtem ko je moral Grigor Dimitrov presenetljivo priznati premoč Tomasu Etcheverryju.

 ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):
- 1. krog:
Tomas Etcheverry (Arg) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:4, 2:6, 6:3;
Terence Atmane (Fra) - Ethan Quinn (ZDA) 6:1, 6:4;
Fabian Marozsan (Mad) - Damir Dzumhur (BiH) 6:2, 6:1;
Hubert Hurkacz (Pol) - Luciano Darderi (Ita/15) 7:6 (4), 5:7, 6:1M
Matteo Berrettini (Ita) - Roberto Bautista (Špa) 4:0 b.b.;
Marin Čilič (Hrv) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:1, 6:3;
Aleksander Bublik (Kaz/8) - Gael Monfils (Fra) 6:4, 6:4;
Casper Ruud (Nor/9) - Alexei Popyrin (Avs) 6:4, 6:3;
Corentin Moutet (Fra) - Alexandre Muller (Fra) 6:4, 6:1;
- 2. krog:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Sebastian Baez (Arg) 6:1, 6:3;
Jannik Sinner (Ita/2) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 6:0;
Alex de Minaur (Avs/5) - Cameron Norrie (VBr) 7:6 (5), 2:6, 6:2;

* WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):
- 1. krog:
Sorana Cirstea (Rom/5) - Sinja Kraus (Avt) 6:3, 6:3;
Alexandra Eala (Fil) - Julia Grabher (Avt) 6:4, 6:3;
Dajana Jastremska (Ukr) - Ann Li (ZDA/7) 7:5, 4:6, 6:3;
Tamara Korpatsch (Nem) - Jaqueline Cristian (Rom/6) 4:6, 6:1, 6:4;
Lilli Tagger (Avt) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 7:6 (5);
Donna Vekić (Hrv) - Katie Volynets (ZDA) 6:3, 4:6, 6:4.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
