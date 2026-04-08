Oven

Danes boste zelo ustvarjalni, zato bo današnji dan več kot odličen za načrtovanje in razvoj. Če se ne boste pravočasno lotili dela, pa počasi ne boste mogli več slediti vsem obveznostim, ki vas bodo napadale z vseh možnih strani. Na zasebnem področju vas bo preganjala neka odločitev.

Bik

Danes boste vse opravili z odliko, zato boste dan zaključili dobre volje. Zadovoljni boste z rezultati. Pozitiven pristop pa ohranite tudi v prihodnje, saj veste, da je dogajanje le odraz vaših misli. Več pozornosti boste posvetili razumu kot srcu, čeprav vam bodo zvezde zagotovile plodna tla za ljubezensko srečo.

Dvojčka

V zadnjih dneh se pretirano predajate sanjarjenju. Raje se oklenite dela, saj boste le tako lahko želi zadovoljive rezultate. Tudi na čustvenem področju raje ne gojite prevelikih pričakovanj, da ne boste potem globoko razočarani. Spoznanja, do katerih boste prišli danes, vam bodo močno koristila.

Rak

Ne sanjarite preveč, da ne boste potem padli na realna tla. Nič ni narobe s tem, da se včasih zatečete v svoj sanjski svet, vendar pazite, da bodo vaša pričakovanja v mejah normale. Na zasebnem področju vas čaka neko razočaranje. Morda se boste odločili za samostojno pot, vendar vas kmalu spet čaka sreča.

Lev

Cilje imate visoko zastavljene, vendar ste jim v zadnjem času kar nehali slediti. Ne mislite, da vam ne more uspeti, le malo večjo mero zaupanja vase potrebujete v tem trenutku. Na zasebnem področju vas bo vsaka malenkost vrgla iz tira. Pomirite se in nikar ne delajte drame.

Devica

V ljubezni vezanih bo še naprej vladalo pozitivno razpoloženje. Vaš izbranec izpolnjuje vse vaše kriterije. Lahko mu zaupate. Samski boste zadovoljni s svojo svobodo, saj tako lahko odločate sami o sebi in se vam ni treba nikomur prilagajati. Večer boste preživeli v družbi prijateljev.

Tehtnica

Breme, ki je obstalo na vaših ramenih, bo vedno težje. Morda se vam bo na trenutke celo zdelo, da opravljate Sizifovo delo. Kar boste naredili, bo nekdo drug podrl, kar vas bo vedno znova spravljalo v obup. Morda ste se celotne naloge lotili z napačnim pristopom. Dobro razmislite.

Škorpijon

Na čustvenem področju vas čaka grenko razočaranje, ki vas ne bo pustilo ravnodušne. V najslabšem primeru se bo podrlo prav vse, v kar ste v zadnjem času verjeli in v kar ste vlagali. Nikar ne točite solz za nekom, ki vas ni vreden. Verjemite, da vas prava sreča čaka drugje. Poskrbite tudi za duševno zdravje.

Strelec

Odločno boste stopali po poti, polni samozavesti pa ne boste le danes. Čas bo odličen za uresničevanje zadanih ciljev, ki jim do sedaj še niste namenili posebne pozornosti. Ne obremenjujte se s tem, kaj bodo rekli drugi, saj ste pomembni le vi. Zaupajte predvsem vase in v svoje sposobnosti.

Kozorog

Danes bo odličen dan za sklepanje prijateljstev, saj bo razumevanje na najvišji ravni. Odnosi bodo harmonični, zato vas bo prevzel tudi globok notranji mir, ki ga boste želeli za vedno obdržati. Ne prenaglite se na pri denarnih zadevah, četudi si na vso moč želite neke pregrešno drage zadeve.

Vodnar

Najbolj zbrani ste takrat, ko ste v popolni osami. Zato se, če se le da, za nekaj časa odmaknite od vseh motečih dejavnikov in se sprijaznite z začasno samoto. Če se ne boste naučili živeti sami s seboj in se boste nenehno naslanjali na nekoga, ne boste spoznali prave sreče. Potrudite se.

Ribi

Danes boste razigrani in sproščeni. Po dolgem času se boste otresli vseh skrbi, ki so se vam nabrale in začeli boste uživati v življenju, v pravem pomenu besede. Čas pa ne bo najbolj primeren za nove začetke na čustvenem področju, zato se izogibajte vsakršnim strastnim zapletom.