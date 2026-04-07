V Madridu vse nared za spektakel, navijači Reala v skrbeh zaradi Mbappeja

Nocoj bosta v elitni ligi prvakov na sporedu prvi tekmi četrtfinala. Sporting bo poskušal v Lizboni presenetiti londonski Arsenal, poslastico večera pa bo gostil madridski Santiago Bernabeu, kjer se bo Real udaril z Bayernom. V sredo bosta na sporedu še dvoboja Barcelona – Atletico Madrid in PSG – Liverpool.

Bayern in Real imata za sabo kar 28 medsebojnih obračunov v ligi prvakov, največ v zgodovini najelitnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Za odtenek uspešnejši so bili doslej Madridčani, ki so bavarski stroj ugnali 13-krat, Nemci so vknjižili 11 zmag, štirikrat pa sta se tekmeca razšla brez zmagovalca.

Tokrat kraljevi klub kljub svojemu statusu v ligi prvakov ne uživa vloge favorita. Na eni strani je zato poskrbela neprepričljiva forma na domačih tleh, kjer si je četa Alvara Arbeloe minuli konec tedna privoščila nov spodrsljaj proti skromni Majorki, ob zmagi Barcelone na derbiju z madridskim Atleticom pa je razlika med španskima rivaloma na vrhu lestvice narasla na sedem točk.

Navijače Reala skrbi skromna strelska forma Kyliana Mbappeja, ki na Balearih znova ni našel poti do nasprotnikove mreže in na zadetek čaka že dva meseca, hkrati pa Španci v vratih še kako pogrešajo izjemnega Thibauta Courtoisa, ki bo predvidoma izpustil tudi povratno srečanje z Bavarci.

Da vloga favorita ni na strani 15-kratnih zmagovalcev tega tekmovanja, je sicer kriv tudi tokratni nasprotnik. Bayern München ima za sabo domala popolne mesece, v katerih je redko kazal šibke točke. Zasedba Vincenta Kompanyja hitro postaja celo osrednji favorit za naslov, a se tudi v taboru nemških prvakov dobro zavedajo, da vsako gostovanje na stadionu Santiago Bernabeu pomeni ultimativni evropski izziv.

Bo v Madridu zaigral tudi Harry Kane? Foto: Guliverimage

Tudi v bavarskih vrstah nekaj skrbi povzroča zdravstveno stanje Harryja Kana, a se zdi, da bo Anglež nared za vsaj del nocojšnjega spektakla.

Sporting doma še ni izgubil

V drugem današnjem dvoboju se bo s pritiskom vloge izrazitega favorita soočil Arsenal. Sporting v osmini finala ni bil posebej prepričljiv, napredovanje si je priigral šele po velikem preobratu proti norveškemu Bodo/Glimtu.

Arsenal se je na drugi strani do te točke 'sprehodil' brez večjih naporov, kot edini je s popolnim točkovnim izkupičkom zaključil tudi ligaški del. Toda v zadnjih dveh tednih so topničarji na domačih zelenicah prejeli dve boleči zaušnici v pokalnih tekmovanjih, ugnala sta jih Manchester City v finalu ligaškega pokala in Southampton v četrtfinalu pokala FA. Stroj Mikela Artete je očitno ranljiv, Sporting pa v tej sezoni še ni izgubil tekme na domačem stadionu.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 17. marec

Sreda, 18. marec

Para polfinala lige prvakov: PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern München



Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle), Kane (Bayern)

8 – Alvarez (Atletico), Haaland (Man City)

7 – Kvaratskhelia (PSG), Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG)

5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Guruzeta (Athletic), Hogh (Bodo/Glimt), Yamal (Barcelona), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico), Suarez (Sporting), Szoboszlai (Liverpool), Vinicius (Real)

