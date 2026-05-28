Na železniški postaji v kraju Winterthur severovzhodno od Züricha je moški z nožem poškodoval tri osebe, je sporočila züriška regionalna policija. 31-letnega osumljenca so že aretirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Žrtve, stare 28, 43 in 52 let, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policija ni podala informacij o njihovem zdravstvenem stanju.

Incident se je po navedbah dpa zgodil ob okrog 8.30. Po posredovanju je policija večje območje okoli železniške postaje zaprla, da so forenziki pregledali območje.

Kaj je bil motiv napadalca, švicarska policija uradno še ni sporočila. Priča incidentu je za lokalni časopis, ki ga povzema britanski BBC, dejala, da je napadalca slišala vzklikati Alah je velik.