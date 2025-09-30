Real, Atletico in Bayern s petardo, Liverpool nemočen v Turčiji

V drugem krogu Uefine lige prvakov se je v Kazahstanu pisala zgodovina, saj tekma tega tekmovanja še nikoli ni bila tako daleč na vzhodu. Ob polčasu je bilo 0:1, v drugem pa je Kylian Mbappe zadel še dvakrat. S hat-trickom je prišel do 60 golov v ligi prvakov. Real Madrid je domači Kairat premagal s 5:0. Pet golov sta zabila tudi Bayern, ki je s 5:1 ugnal Pafos, in Atletico Madrid, ki je prav tako s 5:1 slavil proti Eintrachtu. Chelsea je z 1:0 premagal Benfico svojega nekdanjega trenerja Joseja Mourinha. Dramatično je bilo še v Istanbulu, kjer je bil Liverpool nemočen proti Galatasarayju. Zmaga 1:0 za domače.

Torek, 30. september:

Petarda Reala, Mbappe s hat-trickom do 60. gola

Almati je prvič gostil tekmo lige prvakov. Foto: Reuters Torkov večer v ligi prvakov se je začel v daljnem Kazahstanu, kjer sta igrala Kairat in Real Madrid. Prvak Kazahstana je bil poletni evropski krvnik Olimpije. Je edini udeleženec lige prvakov, ki je v tej sezoni preskočil vse štiri korake v kvalifikacijah. Drugega za drugim je izločil prvake Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske, vselej pa je njegova mreža na domači zelenici v Almatiju ostala nedotaknjena. Tokrat pač ne!

Kylian Mbappe je za 1:0 zadel z bele točke. Foto: Reuters Karait je sicer odločno krenil proti golu velikega Reala, imel prvo priložnost že v uvodni minuti, a je domačim nogometašem nato hitro zmanjkalo sape. Sredi polčasa so pobudo prevzeli gostje, v 24. minuti pa izsilili prekršek v kazenskem prostoru. Za vodstvo z 1:0 je z bele točke zadel Kylian Mbappe. Vse tri gole na začetku nove sezone lige prvakov je tako dosegel z 11 metrov. Francoz je imel pred koncem polčasa lepo priložnost za povišanje izida, a je za las streljal mimo vrat.

Razlika v kakovosti je bila na začetku drugega dela igre še bolj očitna, Mbappe oziroma Real je tako v 52. minuti dosegel tudi prvi zadetek iz igre v novi sezoni lige prvakov. Žogo je dobil po dolgi podaji vratarja Thibauta Courtoisa. Nato je Mbappe lovil svoj 60. gol v ligi prvakov (na 89. tekmi), v 58. minuti je po podaji Vinicusa Juniorja zapravil 100-odstotno priložnost. Mu je pa uspelo v 74. minuti, ko se je odločil za strel z roba kazenskega prostora. Francoski zvezdnik je v 81. minuti sedel na klop, eden od rezervistov Eduardo Camavinga pa je zatem še povišal prednost gostov iz Španije (4:0). Dosegel je svoj sploh prvi evropski gol. Kot na pladnju mu je žogo podal Rodrygo. V zadnjih minutah so domači povsem padli in odjeknila je petarda. Brahim Diaz je v zadnji akciji na tekmi zadel za končni izid 5:0.

Na drugi tekmi, ki se je začela ob 18.45, sta se pomerila Atalanta in Club Brugge. Gostje so ob koncu prvega polčasa zadeli prvi, točneje Christos Tzolis. V 74. minuti je z bele točke zabil Lazar Samardžić in nogometaši iz Bergama so prišli do izenačenja. Za preobrat pa je v 87. minuti poskrbel Mario Pašalić. Atlanta je z 2:1 prišla do prvih treh točk.

Oblakovi nadigrali Eintracht

Giacomo Raspadori je zadel že v četrti minuti. Foto: Reuters Na Metropolitanu se je vzdušje med navijači po veličastni sobotni zmagi nad Realom s 5:2 močno popravilo. Skromen vstop v sezono je pozabljen. Izbranci Diega Simeoneja so ujeli ritem, proti Eintrachtu pa so zdaj lovili še prvo evropsko zmago v sezoni. A Frankfurtčani so v odlični strelski formi, v prvem krogu lige prvakov so doma s kar 5:1 pomendrali Galatasaray, s 6:4 pa so minuli konec tedna dobili tekmo nemške bundeslige proti Mönchengladbachu. Tekmo, ki jo je sodil Slavko Vinčić, je vendarle bolje odprl Atletico. Giacomo Raspadori je madridsko ekipo v vodstvo popeljal že v četrti minuti. In ta je nadaljevala kot proti Realu pred dnevi: do konca polčasa sta zadela še Robin Le Normand in Antoine Griezmann (3:0).

Na začetku drugega dela igre je bil Oblak premagan, za znižanje na 1:3 je zadel Jonathan Burkardt. A je bil Atletico v nadaljevanju znova podjetnejši. Griezmann je v 68. minuti povišal na 4:1, a je sledil ogled s sistemom VAR in Vinčić je gol zaradi igranje z roko razveljavil. Dve minuti pozneje je bilo na semaforju vendarle 4:1. Po podaji iz kota je bil v skoku najvišji Giuliano Simeone, zadel je z glavo. Zaradi igre z roko nasprotnika je Atletico v 82. minuti dobil še 11-metrovko, ki jo je za 5:1 uspešno izvedel Julian Alvarez.

Po slabem začetku sezone je Atletico Madrid zdaj na dveh tekmah dal po pet golov. Foto: Reuters

Tretja petarda večera je odjeknila na Cipru, kjer je Bayern München domači Pafos premagal s 5:1. Dva gola je dal Harry Kane. Visoko je zmagal še Marseille, 4:0 nad Ajaxom.

Liverpool nemočen pri Galatasarayu

Victor Osimhen je zadel za vodstvo Galatasaraya z 1:0. Foto: Reuters Hitro so do gola prišli tudi nogometaši Galatasaraya, pa so v Instanbulu gostili veliki Liverpool. Kako so bili Turki razigrani od prve minute! Dominik Szoboszlai je v 15. minuti zakrivil 11-metrovko, Victor Osimhen pa je z bele točke zadel za 1:0. To je bil deseti gol Nigerijca v ligi prvakov. Dramatično je bilo tudi v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je Ryan Gravenberch tik pred črto kazenskega prostora storil prekršek. A Galatasaray pri prostem strelu ni bil uspešen.

V Londonu pa je bilo čustveno, saj je Benfico na Stamford Bridgeu vodil Jose Mourinho. Navijači Chelseaja ga še vedno obožujejo, modre je pred leti popeljal do treh angleških naslovov in si prislužil legendarni vzdevek Posebni (The Special One). Je pa Mourinho v 18. minuti doživel manjši šok, ko je njegov varovanec Richard Rios nesrečno žogo potisnil v lastno mrežo. Chelsea je torej povedel z 1:0, to pa je bil tudi končni izid tekme.

