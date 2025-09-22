Francoz Ousmane Dembele in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Devetinšestdeseta podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet.

V glasovanju za zlato žogo v moški konkurenci sta se za 28-letnim Dembelejem, ki je s PSG osvojil ligo prvakov, državno prvenstvo in pokal ter vpisal 35 golov in 16 podaj, zvrstila Barcelonin mladenič Lamine Yamal in Dembelejev soigralec pri PSG, Portugalec Vitinha.

"Osvojili smo praktično vse. To lovoriko je resnično osvojila celotna ekipa. Zlata žoga nikoli ni bila nek cilj v moji karieri, ampak sem delal za ekipo, da bi osvojili ligo prvakov," je povedal Dembele. Ta je postal šesti Francoz z zlato žogo po Raymondu Kopi (1958), Michelu Platiniju (1983, 1984, 1985), Jean-Pierru Papinu (1991), Zinedinu Zidanu (1998) in Karimu Benzemaju (2022).

Aitana Bonmati je tretjč zapored slavila v ženski konkurenci. Foto: Reuters

V ženski konkurenci je članica Barcelone Bonmati slavila že tretjič zapovrstjo, za njo pa sta se zvrstili Španka Mariona Caldentey iz Arsenala in njena klubska soigralka, Angležinja Alessia Russo.

Barcelona z najboljšima mladima igralcema

Nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca je dobil 18-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je tako postal prvi v zgodovini s tem priznanjem dve leti zapovrstjo. Najboljši je bil že lani. V glasovanju je prehitel člana PSG Desireja Doueja in Joaa Nevesa. Tudi v ženski konkurenci je priznanje Kopa šlo v Španijo in Barcelono z vezistko Vicky Lopez.

Lamine Yamal je kot prvi dvakrat osvojil nagrado Kopa. Foto: Reuters

Priznanje Leva Jašina za najboljšega vratarja je dobil član Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je s PSG zmagal v ligi prvakov, zdaj pa igra za Manchester City. Izkušeni Italijan je to nagrado dobil že leta 2021. V glasovanju sta drugo in tretje mesto zasedla Alisson Becker iz Liverpoola in Yann Sommer iz milanskega Interja. Med kandidati je bil tudi slovenski reprezentančni vratar in član madridskega Atletica Jan Oblak, ki je bil tokrat sedmi. Najboljša vratarka pa je postala Angležinja Hannah Hampton, sicer članica Chelseaja.

Nagrado za najboljša strelca v koledarskem letu, ki se imenuje po legendarnem nemškem napadalcu Gerdu Müllerju, sta dobila Šved Viktor Gyökeres, zdaj član Arsenala, ki je v dresu Sportinga in Švedske dosegel 54 golov na 52 tekmah, v moški in Poljakinja Ewa Pajor, ki je za Barcelono dosegla 43 golov na 45 tekmah, v ženski konkurenci.

Enrique trener, PSG pa ekipa leta

Luis Enrique se zaradi tekme PSG proti Marseillu, ki je zaradi nedeljskih vremenskih nevšečnosti potekala vzporedno s prireditvijo, ni udeležil podelitve nagrad. Foto: Reuters Najboljši trener leta in dobitnik nagrade Johana Cruyffa je postal Španec Luis Enrique, ki je svoj Paris Saint-Germain med drugim popeljal do naslova državnega prvaka in zmage v ligi prvakov. Nagrado Johana Cruyffa za najboljšega trenerja v ženski konkurenci pa je dobila selektorica letošnjih evropskih prvakinj Angležinj, Nizozemka Sarina Wiegman.

Moški klub leta je PSG po zmagi v ligi prvakov, ženski pa Arsenal, najboljši v ligi prvakinj.

Nagrado Socrates za dobrodelnost je dobila fundacija Xana, ustanovljena v čast leta 2019 preminuli komaj devetletni hčerki Luisa Enriqueja.

Podelitev teh nagrad poteka vsako leto od 1956 naprej, sprva jo je podeljevala francoska revija France Football, v zadnjem obdobju, od leta 2023, pa se je v partnerstvu z Groupe Amaury, lastnikom France Footballa in časnika L'Equipe, podelitvi pridružila tudi Evropska nogometna zveza Uefa.

Nagrajence izbira posebna mednarodna komisija, ki jo sestavljajo nogometni novinarji, po eden na državo. Za moške glasujejo novinarji iz najboljših 100 držav z lestvice Mednarodne nogometne zveze, za ženske pa iz 50 držav.

Tokratno slavnostno podelitev sta vodila nekdanji nizozemski reprezentant Ruud Gullit in britanska novinarka in televizijska osebnost Kate Scott.