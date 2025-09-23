Oče Lamina Yamala jezen in razočaran: Zgodilo se je nekaj čudnega

Številke so povedale svoje. Ousmane Dembele je v glasovanju za zlato žogo prejel največ glasov, Lamine Yamal pa je osvojil drugo mesto. Oče 18-letnega zvezdnika Barcelone in španske reprezentance Mounir Nasraoui vseeno ostaja prepričan, da bi moralo biti drugače. ''Yamal je z naskokom najboljši na svetu. In tega ne govorim le zato, ker je moj sin,'' ni skrival nezadovoljstva po prireditvi, ki je za najboljšega na svetu okronala 28-letnega Francoza, zvezdnika PSG.

V taboru Ousmana Dembeleja je bilo v ponedeljek zvečer veselo. Postal je prvi francoski nogometaš, ki je prejel zlato žogo kot član francoskega kluba v tem stoletju, pred tem je kot zadnjemu to uspelo Jeanu-Pierru Papinu (Marseille, 1991). V Parizu, kjer je doma PSG, so proslavljali osvojitev najprestižnejšega individualnega priznanja v svetu nogometa.

Dembele je postal šele drugi nogometaš PSG, ki mu je pripadla takšna čast. Kot prvi se je v zgodovino pariškega kluba vpisal Lionel Messi (2021), z osmimi naslovi tudi absolutni rekorder.

Ousmanu Dembeleju, ki je med slovesnim večerom spremljal tudi nastop soigralcev na gostovanju v Marseillu, kjer je PSG doživel prvi poraz na Velodromu po 14 letih (0:1), je zlato žogo podelil nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldinho. Foto: Reuters

Messi pa je tudi dolgoletni vzornik Lamina Yamala, španskega čudežnega nogometnega mladeniča, ki je iz leta v leto boljši, pri 18 letih pa že spada med svetovno elito. Po mnenju novinarjev iz stotih najmočnejših držav v nogometu na svetu, med njimi je tudi Slovenija, si v tem trenutku priznanje zlata žoga bolj od njega zasluži le eden. Le Dembele.

Lamine Yamal je na letošnji prireditvi Ballon d'Or prejel tolažilno lovoriko. Še drugič zapored je osvojil trofejo kopa, namenjeno najboljšemu mlademu nogometašu do 21 let. Foto: Reuters

"Največja moralna škoda, storjena človeškemu bitju"

Tako pa ne misli Yamalov oče. Na slovesnosti v Parizu ni bil zadovoljen s tem, da je njegov sin ostal brez največje nagrade. Po prireditvi, na katero je njegov sin Lamine Yamal pripeljal kar 20 sorodnikov, prav vse pa oblekel v drage obleke, se je Mounir Nasraoui na kratko ustavil pri španskih novinarjih in jim dejal: "Prihodnje leto bo naše." S tem je nakazal, da je prepričan, da bo njegov sin, ki pri 18 letih že opravlja vlogo osrednjega zvezdnika tako Barcelone kot tudi španske izbrane vrste, aktualnega evropskega prvaka, leta 2026 prvič osvojil zlato žogo.

Lamine Yamal z mamo Sheilo Ebano, ki prihaja iz Ekvatorialne Gvineje, in sorodniki. Foto: Reuters

Malce pozneje, ko je že odkorakal iz prostora, namenjenega podajanju izjav, se je Nasraoui razgovoril v videoklicu za oddajo El Chiringuito. Povedal je vse, kar mu je ležalo na duši, in dal vedeti, da čuti, da je bila njegovemu sinu storjena krivica. "To je največja … Ne bom rekel, da je bila to ravno kraja, bom pa rekel, da je bila to največja moralna škoda, storjena človeškemu bitju," ni skrival razočaranja nad tem, da je Lamine Yamal ostal brez glavne nagrade večera.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

V nadaljevanju je pojasnil, zakaj bi morala najprestižnejša individualna nagrada v svetu nogometa po njegovem mnenju pripasti njegovemu sinu: "Lamine Yamal je z naskokom najboljši nogometaš na svetu. Tega ne govorim zato, ker je moj sin, ampak ker je najboljši na svetu. Nima resnih tekmecev. Lamine je Lamine Yamal. Moram reči, da se je tukaj zgodilo nekaj zelo čudnega," je dejal in videopogovor sklenil z besedami, ki jih je že pred tem delil s španskimi novinarji: "Prihodnje leto bo zlata žoga v španskih rokah." Kar zadeva zmagovalca v letu 2026, je tako po mnenju očeta mladega asa Barcelone že vse jasno. Yamal bo prihodnje leto okronan za najboljšega.