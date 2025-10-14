Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Robert Lewandowski izgubljen za el clasico

Udarec za Barcelono: na el clasico brez Lewandowskega

Robert Lewandowski | Robert Lewandowski se je poškodoval na reprezentančni tekmi proti Litvi. | Foto Reuters

Robert Lewandowski se je poškodoval na reprezentančni tekmi proti Litvi.

Foto: Reuters

Napadalec španskega nogometnega prvaka Barcelone Robert Lewandowski bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil el clasico, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sedemintridesetletni Lewandowski se je poškodoval v dresu reprezentance med nedeljsko kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Poljsko in Litvo (2:0).

Sevilla Barcelona
Sportal Jan Oblak do točke in priznanja v Vigu, polom Barcelone v Sevilli

"Lewandowski ima natrgano mišico v zadnji loži levega stegna," so potrdili pri Barceloni, španski mediji pa poročajo, da bi lahko z igrišč manjkal od štiri do šest tednov.

Barcelona se bo 26. oktobra na Santiago Bernabeuu v el clasicu pomerila s ta čas vodilno ekipo la lige, Real Madridom, napadalec pa bo izpustil tudi tekmi lige prvakov proti Olympiakosu in Bruggeu.

Večni derbi bosta pri Barci izpustila tudi vratar Joan Garcia in vezist Dani Olmo, najstniški krilni igralec Lamine Yamal pa se je po težavah s poškodbo dimelj v ponedeljek vrnil na treninge.

Lamine Yamal je v ponedeljek že treniral s soigralci, tako da bi lahko zaigral na el clasicu. | Foto: Reuters Lamine Yamal je v ponedeljek že treniral s soigralci, tako da bi lahko zaigral na el clasicu. Foto: Reuters

Napadalec Barcelone Ferran Torres je moral zaradi mišičnih težav predčasno domov s španskega reprezentančnega tabora, vendar je klub v ponedeljek potrdil, da ni utrpel poškodbe. Torres je bil to sezono že večkrat v konici napada Barcelone, Lewandowski pa je pogosto igral kot zamenjava.

Nogometaši Barcelone bodo na prihajajočem velikem derbiju proti Real Madridu na svojih dresih nosili logotip novega albuma britanske pop zvezde Eda Sheerana.

Gre za nadaljevanje sodelovanja Barcelone s Spotifyjem, ki je že prej ustvarilo podobne povezave s skupinami Rolling Stones, Coldplay, Drake in drugimi.

Real trenutno vodi v španskem prvenstvu 21 točkami, Barcelona pa zaostaja za dve točki.

kvalifikacije za SP Hrvaška Gibraltar Mateo Kovačić
Sportal Gibraltar namučil Hrvate, nov gol in zmaga Triglavana Sörensena
slovenska nogometna reprezentanca Adam Gnezda Čerin
Sportal Slovenija onemogočila Švico, a sama brez gola, tudi brez strela
Slovenija Švica
Sportal Matjaž Kek se je zamislil, ko je izvedel neprijetno novico
Švedska Kosovo
Sportal Nore scene na Švedskem. Govori se o katastrofi in sramoti, žalostni tudi v Srbiji.
Donald Trump
Sportal Kašne načrte ima Trump pred svetovnim prvenstvom?
el clasico La Liga špansko prvenstvo Lamine Yamal Barcelona Robert Lewandowski
