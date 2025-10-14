Udarec za Barcelono: na el clasico brez Lewandowskega

Napadalec španskega nogometnega prvaka Barcelone Robert Lewandowski bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil el clasico, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sedemintridesetletni Lewandowski se je poškodoval v dresu reprezentance med nedeljsko kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Poljsko in Litvo (2:0).

"Lewandowski ima natrgano mišico v zadnji loži levega stegna," so potrdili pri Barceloni, španski mediji pa poročajo, da bi lahko z igrišč manjkal od štiri do šest tednov.

Barcelona se bo 26. oktobra na Santiago Bernabeuu v el clasicu pomerila s ta čas vodilno ekipo la lige, Real Madridom, napadalec pa bo izpustil tudi tekmi lige prvakov proti Olympiakosu in Bruggeu.

Večni derbi bosta pri Barci izpustila tudi vratar Joan Garcia in vezist Dani Olmo, najstniški krilni igralec Lamine Yamal pa se je po težavah s poškodbo dimelj v ponedeljek vrnil na treninge.

Lamine Yamal je v ponedeljek že treniral s soigralci, tako da bi lahko zaigral na el clasicu. Foto: Reuters

Napadalec Barcelone Ferran Torres je moral zaradi mišičnih težav predčasno domov s španskega reprezentančnega tabora, vendar je klub v ponedeljek potrdil, da ni utrpel poškodbe. Torres je bil to sezono že večkrat v konici napada Barcelone, Lewandowski pa je pogosto igral kot zamenjava.

Nogometaši Barcelone bodo na prihajajočem velikem derbiju proti Real Madridu na svojih dresih nosili logotip novega albuma britanske pop zvezde Eda Sheerana.

Gre za nadaljevanje sodelovanja Barcelone s Spotifyjem, ki je že prej ustvarilo podobne povezave s skupinami Rolling Stones, Coldplay, Drake in drugimi.

Real trenutno vodi v španskem prvenstvu 21 točkami, Barcelona pa zaostaja za dve točki.