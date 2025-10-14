Nore scene na Švedskem. Govori se o katastrofi in sramoti, žalostni tudi v Srbiji.

Nogomet je poln presenečenj. Kdo bi si mislil, da bo Švedska, pri kateri napad sestavljata Alexander Isak (Liverpool) in Viktor Gyökeres (Arsenal), s tem pa seznam uveljavljenih in spoštovanih imen v svetu nogometa še zdaleč ni končan, izgubila obe kvalifikacijski tekmi proti Kosovu? Da sta bila razočaranje in občutek nemoči v vrstah Švedske še toliko večja, je poskrbelo dejstvo, da Švedi proti Kosovu v 180 minutah niso dosegli niti enega zadetka. Na Švedskem nastope zvezdniške zasedbe v kvalifikacijah za SP 2026 ocenjujejo kot katastrofo, zadnji poraz, ko je v ponedeljek doma izgubila proti Kosovu (0:1), pa je zabolel tudi navijače Srbije. Kaj se je zgodilo in zakaj bi lahko Skandinavci kljub klavrnemu izkupičku v kvalifikacijah vseeno nastopili v play-offu?

Neverjetno, a resnično. Švedska je v kvalifikacije za SP 2026 vstopila zelo optimistično. Bila je prepričana, da se lahko na krilih odličnih nastopov v zadnji izvedbi lige narodov, ko je bila zmagovalka skupine C1 (v družbi Slovaške, Estonije in Azerbajdžana), suvereno predstavi tudi v kvalifikacijah za največje tekmovanje. Pričakovanja so bila ogromna, nato pa se je zgodila polomija. Polomija ogromnih razsežnosti.

Kosovo je poskrbelo za veliko presenečenje v Göteborgu, kalvarija Švedske v kvalifikacijah za SP 2026 se nadaljuje. Foto: Guliverimage

Švedi imajo po štirih tekmah le eno točko. To so osvojili na uvodnem dejanju kvalifikacij v Ljubljani (2:2), nato pa nanizali tri poraze, na katerih niso niti enkrat zatresli mreže tekmeca. Izgubili so doma proti Švici (0:2), a navijače je najbolj zabolelo to, pa so dvakrat ostali praznih rok proti Kosovu (0:2 v Prištini in 0:1 v Göteborgu) in si s tem že skoraj zaprli vrata preboja na drugo mesto, ki zagotavlja nastop v dodatnih kvalifikacijah.

"To je prava katastrofa. Kaj sploh počnemo?"

Nogometna javnost v Skandinaviji je ogorčena. Švedi so manjkali na zadnjih dveh velikih tekmovanjih (SP 2022 in Euro 2024), zato bi bilo novo razočaranje v kvalifikacijah še toliko večje. Selektorju Jonu Dahlu Tomassonu se pošteno trese stolček. "Ta poraz peklensko boli. Ne vem, zakaj ne znamo več zadevati," se je spraševal Danec, ki mu gre v kvalifikacijah marsikaj narobe. O njegovi usodi naj bi na Švedskem odločali danes, končno besedo bo imela Švedska nogometna zveza.

Nekateri navijači Švedske so izobesili transparent, s katerim si želijo sprememb na položaju selektorja. O usodi Jona Dahla Tommasona se bo odločalo danes. Foto: Guliverimage

"To je prava katastrofa. Kaj sploh počnemo?" se jezno sprašuje nekdanji reprezentant Freddie Ljungberg, ki kar ne more verjeti, kako lahko takšna izbrana vrsta, ki jo sestavljajo tako dobri posamezniki, v kvalifikacijah za SP 2026 dosega tako skromne rezultate. "Polomija se nadaljuje," so zapisali pri Sportbladetu in izpostavili besede Anthonyja Elange, zvezdnika Newcastla: "Radi bi se opravičili vsem Švedom, ki so prišli na tekmo in nas podpirali. V tem trenutku je težko opisati, kaj čutimo," je povedal temnopolti napadalec po porazu proti Kosovu, ki mu je vse tri točke z zadetkom v 32. minuti priskrbel Fisnik Asslani, v Nemčiji rojeni napadalec Hoffenheima.

Alexander Isak, odkar se je pridružil Liverpoolu, sploh še ni zadel v državnem dresu. Foto: Guliverimage

Asslani je zadel, Alexander Isak, najdražji napadalec v zgodovini Premier League, pa je na drugi strani znova streljal s slepimi naboji. "To je sramotno. Še enkrat več smo razočarali. Igrali smo preslabo. Način, na katerega igramo, ne deluje," je potarnal zvezdnik Liverpoola.

Švedski se nasmiha tolažilna nagrada

Vseeno pa Švede do neke mere miri podatek, da jim je lahko naklonjen tekmovalni sistem. Na SP 2026 se bo neposredno uvrstilo 12 zmagovalcev kvalifikacijskih skupin, za preostala štiri mesta pa se bo v dodatnih kvalifikacijah pomerilo 16 ekip. Ker bodo med njimi tudi štirje zmagovalci skupin zadnje izvedbe lige narodov, ki bodo neuspešni v kvalifikacijah za SP 2026 ter se v svojih skupinah ne bodo prebili na prvo ali pa drugo mesto, na Švedskem vendarle ne morejo govoriti o popolni katastrofi.

Razočaranje zvezdnika Arsenala Viktorja Gyökeresa in veliko veselje nogometašev Kosova, ki so vse bližje zgodovinskemu podvigu v kvalifikacijah za SP 2026. Prihodnji mesec bodo najprej gostovali v Ljubljani. Če bi ostali neporaženi, bi si že zagotovili (najmanj) drugo mesto. Foto: Guliverimage

Izbrana vrsta bo torej imela možnost popravnega izpita, marca 2026 bo lahko nastopila v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bo 16 evropskih držav pomerilo za zadnje štiri razpoložljive vozovnice za veliki spektakel na drugi strani velike luže.

V dodatnih kvalifikacijah bo tako nastopilo 16 reprezentanc. Med njimi jih bo ducat drugouvrščenih iz kvalifikacijskih skupin, štiri pa si bodo omenjeno čast prislužile zaradi nedavnih zaslug v ligi narodov. Prednost imajo zmagovalci skupin, Švedska pa je bila najboljša v ligi narodov v skupini C1. Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi si nastop v play-offu prek lige narodov zagotovili Wales, Romunija, Švedska in Severna Irska. Zato je Švedom praktično vseeno, ali so v kvalifikacijski skupini drugi ali pa četrti. V vsakem primeru bodo zaigrali v play-offu kvalifikacij.

Nov spodrsljaj Švedov odmeval tudi v Srbiji

Po odhodu Dragana Stojkovića bo danes reprezentanco Srbije na gostovanju pri Andori začasno vodil selektor mlade izbrane vrste Zoran Mirković. Foto: Reuters V tem pogledu pa še zdaleč ni vseeno Srbiji. Zato je nenačrtovani domači poraz Švedske proti Kosovu (0:1) negativno odmeval tudi v Srbiji. Orli, ki so nedavno po bolečem domačem porazu proti Albaniji (0:1) ostali brez selektorja Dragana Stojkovića, so se znašli v nehvaležnem položaju. Skoraj so že izpadli iz boja za (vsaj) drugo mesto in niso več odvisni le od svojih rezultatov, še vedno pa je prisotno upanje, da bi si lahko udeležbo v play-offu prislužili prek lige narodov.

Ker pa so Srbi na omenjeni lestvici kandidatov trenutno šele na sedmem mestu, bi se jim moralo iziti marsikaj, da bi si zagotovili omenjeni privilegij. Med drugim tudi to, da bi se Švedska v skupini B vendarle dokopala do drugega mesta. To bo po novem skrajno težko, Skandinavce lahko do tja popelje le še čudež.