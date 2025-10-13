Gana kot peta afriška ekipa že na mundialu

Gana je postala peta afriška ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Ganci so z 1:0 premagali Komore ter si s 25 točkami zagotovili neposredno uvrstitev na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tako je Gana postala 21. reprezentanca, ki že ima vstopnico za nastop na SP, kjer bo igralo 48 ekip.

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP: - AZIJA: Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja,

Uzbekistan;

- AFRIKA: Alžirija, Tunizija, Maroko, Egipt, Gana;

- CONCACAF: Kanada, Mehika, ZDA (kot gostiteljice);

- CONMEBOL: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj,

Urugvaj;

- Oceanija: Nova Zelandija.

Preberite še: