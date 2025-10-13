Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
8.03

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Gana svetovno prvenstvo Afrika

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 8.03

22 minut

Kvalifikacije za SP 2026

Gana kot peta afriška ekipa že na mundialu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gana nogomet svetovno prvenstvo | Gana si je že zagotovila mesto na SP 2026. | Foto Guliverimage

Gana si je že zagotovila mesto na SP 2026.

Foto: Guliverimage

Gana je postala peta afriška ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Ganci so z 1:0 premagali Komore ter si s 25 točkami zagotovili neposredno uvrstitev na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tako je Gana postala 21. reprezentanca, ki že ima vstopnico za nastop na SP, kjer bo igralo 48 ekip.

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP:

- AZIJA: Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja,
Uzbekistan;
- AFRIKA: Alžirija, Tunizija, Maroko, Egipt, Gana;
- CONCACAF: Kanada, Mehika, ZDA (kot gostiteljice);
- CONMEBOL: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj,
Urugvaj;
- Oceanija: Nova Zelandija.

Preberite še:

kvalifikacije za SP Hrvaška Gibraltar Mateo Kovačić
Sportal Gibraltar namučil Hrvate, nov gol in zmaga Triglavana Sörensena
Šeško dres napaka X THUMB
Sportal Simpatična gesta Šeška, s katero je navijača spravil v dobro voljo
ŽNK Mura Nona-Spartak Myjava
Sportal Nogometašice Mure v osmini finala evropskega pokala
 
Gana svetovno prvenstvo Afrika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.