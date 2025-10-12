Slovenski navijač Manchester Uniteda in Benjamina Šeška je prejšnji mesec naročil prepoznaven rdeči dres slovenskega nogometnega zvezdnika s številko 30. Ko pa je odprl pošiljko, ga je neugodno presenetila groba napaka na dresu. Skazila je njegovo zadovoljstvo, nato pa je stvari v svoje roke vzel kar mladi napadalec rdečih vragov in s simpatično gesto navijaču pričaral na lica prešeren nasmeh.

Si predstavljate, kako zmedeno se je počutil slovenski navijač Manchester Uniteda in Benjamina Šeška, ko je odpiral paket iz Anglije, nato pa uzrl dres slovenskega nogometaša z napačno zapisanim priimkom? V sicer kratkem priimku 22-letnega Radečana ne manjka šumnikov. Prisotna sta dva, tako da njegov priimek krasita tudi dve strešici pri črkah Š.

Otočani niso vajeni teh črk, zato gre delno razumeti njihovo zagato, ko jim jo je na dresu priljubljenega mladega napadalca zagodel tiskarski škrat. Strešici sta bili obrnjeni v napačno smer, s tem pa skazili najpomembnejši napis na dresu rdečega vraga. "Kako je to možno?," se je javno spraševal navijač rdečih vragov Jaka Ilc.

Ne le nov dres, ampak tudi podpis Šeška

Razočaranje slovenskega ljubitelja nogometa je bilo ogromno, a ga je nato slab mesec dni pozneje v bistveno boljšo voljo spravil kar nogometaš sam. Ko je izvedel za nerodnost, ki se je pripetila uradni trgovini njegovega delodajalca, zaradi katere je njegov občudovalec prejel dres s ponesrečim zapisom njegovega priimka, je vzel stvari v svoje roke. S pomočjo svoje ekipe je obdaroval navijača z novim rdečim dresom, na katerega se je tudi podpisal.

Everything got sorted out thanks to Šeško and his team, who sent me a signed shirt from Benjamin!



A small mistake from the store, but a big gesture to make up for it. 👏👏👏 https://t.co/bCxLeIad8q pic.twitter.com/iQsAzwZqiQ — Jaka Ilc (@JakaIlc) October 12, 2025

To je bilo popolno darilo za slovenskega navijača, ki jo je prek socialnih omrežij delil s svetom in zapisal: "Vse se je uredilo po zaslugi Šeška in njegove ekipe, ki so mi poslali dres z njegovim podpisom. To je bila majhna napaka trgovine, a je sledila velika gesta, ki je vse skupaj popravila," je zapisal Slovenec, ki bo zagotovo v ponedeljek stiskal pesti za svojega junaka v dresu slovenske reprezentance.

Benjamin Šeško je na petkovem gostovanju Slovenije v Prištini zapravil nekaj priložnosti za zadetek. Ostalo je pri rezultatu 0:0. Foto: Reuters

Takrat bo Benjamin Šeško v Stožicah skušal s soigralci premagati Švico in osvojiti dragocene točke v kvalifikacijah za SP 2026, nato pa ga se bo Posavec vrnil na Otok, kjer se bo pripravljal na nov spektakel, veliki angleški derbi med Liverpoolom in Manchester Unitedom, ki bo na Anfieldu potekal 19. oktobra.