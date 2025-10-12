Slovenska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek odigrala četrto tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. V Stožicah bo ob 20.45 gostila vodilno ekipo skupine B Švico in proti njej iskala zelo želene točke. "Prepričan sem, da lahko zmagamo," je odločen mladi Svit Sešlar. "Tekma, kjer lahko ogromno dobiš, če najprej razmišljaš o svoji igri, hrabrosti. Absolutno zaupam fantom," je dejal selektor Matjaž Kek.

Ob petkovem remiju s Kosovom brez zadetkom so Slovenci prikazali hrabro igro. Strokovnjaki so nastop Slovenije ocenili pozitivno, navijači so bili precej manj zadovoljni. Foto: Reuters Skupina B se za zdaj odvija po scenariju, po katerem je Švica tik pred potrditvijo prvega mesta in neposredne uvrstitve na turnir v ZDA, Kanado in Mehiko. Švicarji so dobili vse tri dosedanje obračune in dali devet golov, med drugim so v Baslu septembra zelo zanesljivo opravili tudi s Slovenijo (3:0). Izbranci Matjaža Keka so trenutno pri zgolj dveh točkah, pred njimi je še Kosovo s štirimi točkami, za njo pa Švedska z zgolj eno. Vse te tri ekipe so v igri za drugo mesto v skupini, to pa vodi v dodatne kvalifikacije. A tako kot preostale mora točke do konca nabirati tudi slovenska vrsta, ki jo novembra potem čakata še domači obračun s Kosovom in gostujoči s Švedsko, z obema tema tekmecema je doslej remizirala.

"Švica je trenutno najkakovostnejša ekipa v skupini"

Če Švica na treh tekmah še ni dobila gola, pa je Slovenija dala samo dva. Foto: Reuters Prvi izziv bo v ponedeljek zvečer Švica. "Prihaja ekipa, ki je dominantna doslej v tej skupini. Ni še prejela gola, tudi na Švedskem pa je pokazala kakovost. Vse to pa je lahko dodaten motiv, izziv za nas. Tekma, kjer lahko ogromno dobiš, če najprej razmišljaš o svoji igri, hrabrosti. Absolutno zaupam fantom, popolnoma sem miren pred tekmo in se zelo veselim takšnega izziva," je na Brdu pri Kranju novinarsko konferenco začel selektor Kek. Ta je poudaril, da Švicarji igrajo podobno doma in v gosteh. "Tudi v Stockholmu so takoj prevzeli pobudo. Z enostavnostjo in izdelanimi linijami gibanja so izredno nevarni, hitri, kakovost njihovega teka je na najvišji ravni. Takšni ekipi se je treba zoperstaviti tudi s pametjo, branjem igre, česar smo sposobni. Ko se umirimo, zadržimo žogo, pridemo tudi mi do svoje prepoznavnosti, kakovosti. Jasno pa je, da je Švica trenutno najkakovostnejša ekipa v skupini in ravno to mora nam dati dodatno energijo za tekmo z njo."

Opozoril je tudi na to, da so ponedeljkovi tekmeci, s katerimi je Slovenija izgubila sedemkrat na desetih medsebojnih tekmah, nevarni tudi iz prekinitev. "Čaka nas zelo zahtevna tekma, a takšni so pač obračuni, ko se hočeš prebiti na veliko tekmovanje," je še povedal Kek in dodal, da mora biti igra njegovih izbrancev vsaj na ravni igre proti Kosovu. "S čim manj nimamo možnosti. Tekma bo na koncu koncev dokazala kakovost naše ekipe. Švicarjem vse spoštovanje za to, kar so naredili doslej, ampak mi iščemo dober izid. Zakaj ne bi bili mi prvi, ki bi Švici dali gol in ji vzeli točke," je še dejal Kek, ki bo lahko računal na vse igralce, tudi na Žana Vipotnika in Timija Maxa Elšnika, ki se ukvarjata z določenimi težavami.

Sešlar: Oni niso videli pravega obraza Slovenije

Svit Sešlar Foto: Aleš Fevžer Zdrav je Svit Sešlar, ki je bil v začetni postavi na Kosovu: "Pričakovanja so takšna, da bo to zelo zahtevna tekma. Vemo, da igramo proti favoritu skupine. Vemo, kakšno kakovost ima, morali se bomo res vsi podrediti ekipi, odigrati v obrambi na visoki ravni. Vemo, kaj lahko pričakujemo od njih, kar smo videli že v Švici. Oni pa tam niso videli pravega obraza Slovenije. S podporo navijačev bomo konkurenčni. Ko bomo vzeli žogo, bomo morali biti samozavestni, da jih tudi umirimo, saj če le tečeš za žogo, nimaš moči. Če bomo samo tekli, bomo težko kaj ustvarili v napadu. Treba je zadržati žogo."