M. P., STA

Petek,
10. 10. 2025,
22.36

Osveženo pred

17 minut

Petek, 10. 10. 2025, 22.36

17 minut

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog (petek)

Šele rezervisti poživili igro, Slovenija iz Prištine samo s točko

M. P., STA

Kosovo Slovenija Benjamin Šeško | Benjamin Šeško je imel nekaj lepih priložnosti. | Foto Reuters

Benjamin Šeško je imel nekaj lepih priložnosti.

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca se iz Prištine vrača samo s točko, ciljala je na vse tri. Na tretji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 je z reprezentanco Kosova igrala 0:0. Na tekmi smo videli samo dva strela znotraj okvira gola, oba je imela Slovenija. A zares razigrana je odločna, da doseže gol, je bila samo zadnjih 20 minut, ko so igro poživili trije rezervisti. Švica je na drugi tekmi skupine B z 2:0 premagala Švedsko in ima zdaj na prvem mestu devet točk. Sledi ji Kosovo s štirimi, Slovenija ima dve, favorizirana Švedska ostaja pri eni sami. Na polovici kvalifikacij se zdi, da Sloveniji ostaja samo še boj za drugo mesto.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Petek, 10. oktober:

avstrijska reprezentanca
Sportal Avstrijci z rekordno visoko zmago, Hrvati ob Dalićevem jubileju do točke

Benjamin Šeško | Foto: Reuters Benjamin Šeško Foto: Reuters Matjaž Kek je nekoliko premešal prvo postavo, tako je v napadu ob Benjaminu Šešku začel Nejc Gradišar, ki je dobil prednost pred Žanom Vipotnikom. V zvezni vrsti je od prve minute igral Svit Sešlar, v obrambi pa David Brekalo, torej je selektor začel s tremi osrednjimi branilci (še Jaka Bijol in Vanja Drkušić). Prvi priložnosti na tekmi sta imela osrednja zvezdnika obeh ekipe, Vedat Muriqi in Šeško, a nista dovolj natančno streljala. Prvi polčas je bil miren vse do 39. minute, ko se je po globinski podaji Petra Stojanovića sam pred vratarjem kosovske reprezentance znašel Šeško. Močno je streljal, a mu je Arijanet Murić branil. Je pa žogo samo odbil, nakar jo je precej nespretno izbijal Fidan Aliti. Če ne bi Murić posredoval, bi dosegel avtogol. Šeškov strel je bil edini strel znotraj okvira vrat v prvem polčasu (obeh ekip).

Matjaž Kek | Foto: Reuters Matjaž Kek Foto: Reuters Tudi na začetku drugega polčasa je bila igra na obeh straneh počasna, oboji so se pa dobro branili. Selektorja sta igro skušala poživiti z menjavami, pri Sloveniji je prvi vstopil Vipotnik (namesto Gradišarja). Zatem sta Sešlarja in Stojanovića zamenjala Tomi Horvat in Erik Janža. Igra se je le razživela, prav rezervista sta poskrbela za prvo lepo priložnost Slovenije v drugem polčasu. Podal je Janža, streljal Vipotnik, a mu je Murić branil. To je bil šele drugi strel znotraj okvira vrat na tekmi, pa je tekla že 75. minuta. Zatem je streljal še Horvat, a v naročje Muriću. V 81. minuti smo spet videli Šeška, najprej mu je strel blokiral eden od branilcev, nato je po podaji iz kota streljal prek vrat. Do konca se izid ni spremenil.

Vanja Drkušić | Foto: Reuters Vanja Drkušić Foto: Reuters

Medtem je za tretjo zmago v skupini B Švica v gosteh premagala Švedsko. Zadela sta Granit Xhaka in Johan Manzambi.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Petek, 10. oktober:

Lestvice:

