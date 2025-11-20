Lisca, najbolj prepoznavna slovenska znamka modnega perila, je ob svoji 70. obletnici pripravila enega najbolj glamuroznih večerov pri nas, na katerem se je zbrala slovenska družbena in modna elita. Med povabljenci so bili najbogatejša Slovenca Dari in Vesna Južna , Saša Dončić, igralec Matej Zemljič ter številni vplivneži in ustvarjalci, ki soustvarjajo domačo modno zgodbo, prvič pa sta na dogodek skupaj prišla tudi Tomaž Vesel in Saša Lendero.

Večer se je začel z rdečo preprogo in fotografiranjem, kjer smo zasledili številne znane obraze, med njimi tudi Sašo Dončića, ki je s svojim prihodom presenetil marsikoga, znanega odvetnika Petra Čeferina pa tudi najbogatejšega Slovenca Darija Južno, ki je z Lisco povezan prek svojega sina Luke, direktorja Lisce. Na dogodek sta skupaj prišla tudi pevka Saša Lendero in nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

Tomaž Vesel in Saša Lendero z Vesno in Darijem Južno. Foto: Ana Kovač

Južna je poudaril izjemen pomen takšnega jubileja. "70 let obstoja podjetja je častitljiva obletnica za vsako podjetje. Glede na to, da je to Lisca, modno podjetje, je 70 let neprekinjenega delovanja izjemen uspeh, posebej v državah nekdanje Jugoslavije, kjer je mnogo takšnih podjetij propadlo. Današnji dogodek je praznovanje malo za naprej, malo za nazaj. Tudi sam sem nestrpen, ker ne vem, kaj vse se bo danes dogajalo," je povedal za Siol.

"Nestrpen sem, ker ne vem, kaj vse se bo danes dogajalo." Foto: Ana Kovač

Med gosti smo opazili vrsto znanih obrazov, kot so Anja Jenko, Maja Štamol, Matej Zemljič, Denis Avdić, Iris Mulej, Ula Furlan, Tara Zupančič, Nina Gazibara, Saša Lendero in številni drugi.

Fotogalerija 1 / 16 / 16

Po fotografiranju se je večer nadaljeval s prefinjeno modno revijo, ki jo je odprl direktor Lisce Luka Južna.

Luka Južna, direktor Lisce Foto: Ana Kovač

Na odru so se zvrstile kolekcije, ki združujejo brezčasnost, udobje in sodobno estetiko, piko na i celotnemu vzdušju pa sta dali glasbenici Masayah in Maja Keuc. Dogodek se je končal s pogostitvijo, glasbo in sproščenim druženjem – vse skupaj pa je odražalo toplino znamke, ki živi žensko energijo že sedem desetletij.

Maja Keuc je poskrbela za glasbeno spremljavo revije. Foto: Ana Kovač

V spodnjih galerijah si lahko ogledate vse kose, ki jih je Lisca predstavila na modni brvi.

Fotogalerija 1 / 17 / 17

Fotogalerija 1 / 30 / 30

Fotogalerija 1 / 61 / 61

Perilo kot začetek ženske samozavesti

Spodnje perilo je najintimnejši del garderobe, ki ga drugi redko vidijo, a prav zato najmočneje vpliva na to, kako stopimo v svet. Je prva plast udobja, elegance in občutka, ki ga nosimo s seboj ne glede na to, kaj imamo oblečeno. Prav to filozofijo Lisca uteleša že 70 let, kar je bilo čutiti tudi v atmosferi dogodka: samozavest, nežnost in moč, ki prihajajo od znotraj.

Modna vplivnica Anja Jenko je to izpostavila zelo preprosto, a natančno. "Vse, kar oblečemo, vpliva na samozavest. Začne se pri perilu, tudi če nihče ne ve, kaj imaš spodaj. Občutek doma nosiš s seboj tudi zunaj. Zato moramo biti urejeni najprej zase. To nam da tisto pravo eleganco," nam je povedala.

"Vse, kar oblečemo, vpliva na samozavest in začne se pri perilu." Foto: Ana Kovač

Tara Zupančič izpostavlja, da ostaja zvesta svoji črni eleganci in udobju. "Najprej me pritegne barva, a še vedno prisegam na črno. Če je dovolj prefinjena, privlačna in dobro stoji … to je to, zmaga! Seveda pa morajo biti kosi tudi udobni in lahkotni za nošenje," nam je zaupala.

Tara poudarja, da je udobje zanjo na prvem mestu. Foto: Ana Kovač

Kakšni bodo trendi za prihodnje leto?

Za vpogled v prihodnost smo se obrnili na kreativno direktorico Lisce Majo Ratajc, ki je razložila, da znamka ostaja zvesta svoji identiteti. "Lisca ne sledi hitrim trendom. Naš fokus je na dolgoživosti, kakovosti in udobju, na izdelkih, ki ženski dajo samozavest, da lahko živi svoje življenje na polno," je povedala za naš portal.

"Lisca ne sledi hitrim trendom. Naš fokus je na dolgoživosti, kakovosti in udobju." Foto: Ana Kovač

Ob tem je izpostavila tudi pomen jubileja in nove grafične ter vizualne identitete Lisce. "70-letnica pomeni, da se malo zazremo vase, pogledamo, kje smo, malo uživamo v razgledu in smo malo samokritični. Prenovili smo vizualno podobo in oblikovali slogan Living my life, ki ni le slogan, ampak filozofija," je dodala.

Preberite še: