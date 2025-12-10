Luna \TBWA ponovno najučinkovitejša agencija v Sloveniji

Agencija Luna \TBWA je na letošnjem tekmovanju Effie Slovenija že tretjič osvojila naziv najučinkovitejše agencije v Sloveniji. Tako je z največjim skupnim številom nagrad Effie in Euro Effie v Sloveniji še enkrat potrdila svojo vlogo vodilne strateške in komunikacijske agencije na slovenskem trgu.

Luna \TBWA je imela največje število uvrščenih finalistov, in sicer za znamke Donat, DoNatural, Argeta in Laško Malt. Med temi so bile nagrajene tri izjemno učinkovite kampanje: zlata nagrada Effie za znamko Argeta: Vrnitev k dobri strani kruha (kategorija Dolgoročna učinkovitost in uspešnost),

srebrna nagrada Effie za Donat: Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase (kategorija Dolgoročna učinkovitost in uspešnost),

bronasta nagrada Effie za Donat: Sem voda in nisem voda (kategorija Izdelki – pijača).

Pomemben dosežek v mednarodnem kontekstu predstavlja tudi lanski uspeh v Bruslju, kjer je Luna \TBWA kot edina slovenska predstavnica prejela srebrno nagrado Euro Effie za Argetino kampanjo Oda pekom. Skupno imajo tako že kar tri nagrade Euro Effie, kar predstavlja največje število nagrad Euro Effie v Sloveniji. Ta nagrada dodatno potrjuje, da so strateške rešitve agencije konkurenčne in merljivo učinkovite tudi na najzahtevnejših evropskih trgih.

"Ponosna sem, da je Luna \TBWA največkrat z Effiejem in Euro Effiejem nagrajena agencija v Sloveniji. Zame to pomeni priznanje stroke, da smo najmočnejši ravno v idejah, ki v resnici dosegajo najboljše poslovne rezultate. Prav to je namreč smoter vseh nas, raziskovalnih, kreativnih in medijskih agencij, ki v partnerskem odnosu z naročnikom snujemo in ustvarjamo učinkovite komunikacijske akcije. Hkrati pa številne nagrade za učinkovitost, ki smo jih prejeli, razumem kot dokaz, da partnerski odnos v resnici prinaša največ," je ob tem povedala direktorica agencije Luna \TBWA Dali Bungič.

Agencija je od leta 2002 prejela kar 36 nagrad Effie, med njimi 13 zlatih, tri nagrade Euro Effie in edino platinasto nagrado Effie v Sloveniji. To jo utrjuje kot agencijo, ki dosledno dokazuje dolgoročno učinkovitost zasnovanih komunikacij in strateško vodenje blagovnih znamk.

O nagradah Effie

Effie predstavlja globalni standard za merjenje učinkovitosti trženjske komunikacije. Nagrade se podeljujejo kampanjam, ki s svojo strategijo, izvedbo in rezultati dokazano prispevajo k poslovni rasti blagovnih znamk.

O agenciji Luna \TBWA

Luna \TBWA je strateška in kreativna komunikacijska agencija, del globalne mreže TBWA. S celostnim pristopom, ki temelji na podatkih, vpogledih v potrošnika in drznih kreativnih rešitvah, agencija že več kot tri desetletja sodeluje z vodilnimi slovenskimi in mednarodnimi blagovnimi znamkami ter soustvarja njihovo dolgoročno rast.

Naročnik oglasnega sporočila je Luna\TBWA.